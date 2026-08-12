Diễn đàn Kinh doanh 2026: Kinh tế số – động lực của mô hình tăng trưởng mới

(VTC News) -

Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề: Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa kinh tế số thành động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên phát triển mới, dự kiến quy tụ các đại biểu là đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia, tổ chức nghiên cứu, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình hướng tới nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, dữ liệu, nguồn nhân lực và năng lực chuyển đổi số; từ đó đề xuất giải pháp để kinh tế số đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng. Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Kinh tế số - động lực của mô hình tăng trưởng mới

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần IV, kinh tế số ngày càng giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và các nền tảng số giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, yêu cầu chuyển đổi số phải gắn với năng suất và năng lực cạnh tranh.

Theo kế hoạch tổ chức Diễn đàn, quy mô giá trị tăng thêm của kinh tế số Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 72,1 tỷ USD, gấp 1,64 lần so với năm 2020. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP tăng từ 12,87% năm 2021 lên khoảng 14,02% năm 2025. Trong quý I/2026, số doanh nghiệp công nghệ số tăng thêm 1.394 doanh nghiệp, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số ước đạt trên 45 tỷ USD.

Tuy nhiên, kinh tế số Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Giá trị gia tăng còn thấp, năng lực công nghệ lõi hạn chế, mức độ lan tỏa chưa rõ nét. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị số, quá trình số hóa các ngành sản xuất còn gặp nhiều rào cản.

Đối thoại chính sách, khơi thông nguồn lực

Diễn đàn tập trung xác định các nút thắt về cơ chế, chính sách, hạ tầng, dữ liệu, nguồn nhân lực và khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp. Chương trình kỳ vọng đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, tăng cường kết nối dữ liệu và nâng cao chất lượng nhân lực.

Phiên tham luận với chủ đề “Kinh tế số - Động lực tăng trưởng mới” tập trung vào đòn bẩy thể chế cho tăng trưởng hai con số, phát triển hạ tầng và dữ liệu số, tháo gỡ rào cản chuyển đổi số, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ cho doanh nghiệp.

Phiên thảo luận chuyên sâu dự kiến đề cập đến ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong tái cấu trúc doanh nghiệp; chuyển đổi số trong du lịch, dệt may, công nghiệp hỗ trợ, ngân hàng, thương mại điện tử và sản xuất; phát triển thị trường dữ liệu; đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông qua các tham luận và đối thoại đa chiều, diễn đàn kỳ vọng tổng hợp những kiến nghị có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Diễn đàn đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, giới nghiên cứu, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực thực chất cho tăng trưởng nhanh, bền vững.