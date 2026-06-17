Novaland tăng tốc triển khai các dự án, tuyển dụng 1.000 kỹ sư ngành xây dựng

(VTC News) -

Tháng 6/2026, nhân sự ngành xây dựng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ có cơ hội được phỏng vấn trực tiếp, nhận kết quả trong ngày từ Novaland vào Thứ Bảy, ngày 20/06/2026 tại Galleria Center (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM).

Với hàng loạt dự án đang được tăng tốc triển khai, Novaland tuyển dụng hàng nghìn vị trí trong lĩnh vực xây dựng, từ quản lý dự án, giám sát thi công, kỹ thuật, thiết kế để phục vụ các dự án trọng điểm trong giai đoạn phát triển mới của tập đoàn.

Phỏng vấn trực tiếp – Nhận kết quả ngay trong ngày

Với hình thức “Phỏng vấn trực tiếp – Nhận kết quả trong ngày”, chương trình mở ra hàng nghìn cơ hội nghề nghiệp cho các vị trí thuộc lĩnh vực xây dựng, từ quản lý dự án, giám sát thi công, kỹ thuật, thiết kế đến các chuyên môn liên quan; đồng thời phục vụ kế hoạch tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm trong giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn.

Ngày hội tuyển dụng Novaland 2026 sẽ tuyển dụng hơn 1000 vị trí cho ngành xây dựng.

Sự kiện là một phần trong chiến lược chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của Novaland, khi nhiều dự án đang ghi nhận những chuyển biến tích cực về pháp lý, tiến độ thi công và kế hoạch bàn giao hơn 2.600 sản phẩm và cấp hơn 4.300 giấy chứng nhận quyền sở hữu tại các dự án khu trung tâm TP.HCM.

Thông qua chương trình, Novaland kỳ vọng thu hút đội ngũ nhân sự chất lượng cao cùng đồng hành trong quá trình hoàn thiện dự án, nâng cao trải nghiệm khách hàng và kiến tạo giá trị bền vững cho thị trường.

Novaland đang tích cực tìm kiếm đội ngũ nhân sự chất lượng cao để đồng hành trong giai đoạn mới.

Chính sách đãi ngộ giữ chân nhân tài

Novaland xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh nhằm thu hút và giữ chân nhân tài. Mức thu nhập của nhân sự thuộc nhóm dẫn đầu thị trường cùng hệ thống thưởng theo hiệu quả công việc, dự án và các chương trình ghi nhận thành tích nổi bật.

Song hành với đó, Novaland có các chính sách đãi ngộ tài chính gồm thưởng hiệu quả, thưởng quý/năm theo kết quả kinh doanh, thưởng vượt tiến độ dự án, thưởng thành tích đột xuất, thưởng thâm niên hang năm, thưởng ghi nhận và vinh danh thành tích xuất sắc, thưởng lương tháng 13. Các đãi ngộ phi tài chính gồm: chính sách gắn kết quản lý cấp cao, chính sách Team-building, chính sách nghỉ dưỡng cho bản thân & gia đình cùng các ưu đãi trong hệ sinh thái Nova.

Đồng thời, Novaland còn có các chương trình thường niên cho CBNV như Family Day, Family Trip, Chúc mừng sinh nhật CBNV,… hoạt động văn hóa nghệ thuật – thể thao, các chương trình vinh danh Lãnh đạo/ Quản lý/ Nhân viên xuất sắc định kỳ hang tháng/quý/năm; những đãi ngộ giữ chân nhân tài gồm thưởng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, chính sách hỗ trợ học phí cho con, mua nhà ưu đãi & tặng nhà.

Ngoài ra, các Novator cũng sẽ nhận được các chính sách phúc lợi gồm hỗ trợ đi lại, hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ gửi xe, hỗ trợ xăng xe, hỗ trợ nhà ở cho nhân sự chuyển vùng, chính sách công đoàn viên, chính sách khám sức khỏe hàng năm, bảo hiểm Novacare cho bản thân & người thân.

Lộ trình phát triển gắn bó lâu dài

Bên cạnh chế độ đãi ngộ, Novaland chú trọng đầu tư vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình chuyên sâu về quản lý dự án, pháp lý, thiết kế, thi công, vận hành cũng như các khóa học nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị.

Với lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, môi trường làm việc năng động và cơ chế ghi nhận minh bạch, Novaland tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực và mở rộng cơ hội thăng tiến trong quá trình làm việc.

Chia sẻ về sự kiện, ông Cao Trần Duy Nam – Phó Tổng Giám đốc Novaland - cho biết: “Những chuyển biến tích cực về pháp lý, xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tại nhiều dự án đang tạo nền tảng quan trọng để Novaland bước vào giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện các dự án, thực hiện cam kết với khách hàng và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Trong hành trình đó, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ đóng vai trò quyết định. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những cá nhân có năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển để cùng đồng hành trong quá trình hoàn thiện dự án, nâng cao trải nghiệm khách hàng và kiến tạo những giá trị bền vững cho thị trường.”

“Ngày hội tuyển dụng Novaland 2026 – Đất dụng võ cho nhân tài” là hoạt động tuyển dụng thường niên do Novaland tổ chức, nhằm kết nối những ứng viên tài năng với môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển. Dự kiến trong thời gian tới, Novaland sẽ tiếp tục triển khai Ngày hội tuyển dụng dành riêng cho khối Kinh doanh, mở ra cơ hội để các ứng viên khẳng định năng lực, bứt phá sự nghiệp và đồng hành cùng những dự án quy mô của Tập đoàn.