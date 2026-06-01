Diễn viên phim giờ vàng kiêm HLV Muay Thái: Ngày đóng công an, tối đứng lớp dạy võ

(VTC News) -

Lưu Duy Khánh là một trong những nam diễn viên trẻ của "vũ trụ điện ảnh VFC", chuyên trị các vai diễn chiến sĩ công an, trinh sát trong loạt phim Mặt nạ gương, Phố trong làng, Đấu trí và sắp tới là bộ phim về đề tài phòng chống ma túy của Cục C04. Thế nhưng, rũ bỏ bộ cảnh phục trên màn ảnh, anh lại xuất hiện với hình ảnh một huấn luyện viên Muay Thái với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, nam diễn viên trải lòng về hình ảnh một diễn viên yêu nghề và "chất thép" của một võ sĩ đầy thú vị.

Lưu Duy Khánh là Thủ khoa đầu vào và đầu ra khóa 35 Khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình của Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội.

Áp lực "dựa hơi" chị gái

- Nhiều khán giả bất ngờ khi biết một thủ khoa như Duy Khánh lại bắt đầu hành trình tại VFC bằng một vai diễn nhỏ, thậm chí gương mặt còn chưa được khán giả nhìn rõ. Anh có thể chia sẻ về trải nghiệm “bắt đầu từ con số 0” ấy?

Lần đầu tiên tôi được đứng trước ống kính của VFC là kỷ niệm rất đặc biệt, trong tập cuối của bộ phim Người phán xử. Khi đó, tôi đảm nhận vai Lương Bổng thời trẻ trong một phân cảnh hồi tưởng. Đó là vai diễn ngắn, thậm chí khán giả còn chưa nhìn rõ mặt.

Với tôi, đó là bước đi thực tế đầu tiên sau quãng thời gian vừa học vừa làm các sản phẩm trên mạng để tích lũy kinh nghiệm. Sau cột mốc ấy, tôi mới dần được các anh chị trong đài tạo điều kiện tham gia những vai nhỏ khác, có vai chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn, rồi từng bước mới có được những vai diễn dài hơi như hiện tại.

Vai diễn đầu tiên của Lưu Duy Khánh trong phim “Người phán xử”.

- Có chị gái là diễn viên nổi tiếng Lưu Huyền Trang, anh có bao giờ gặp áp lực trước những ý kiến cho rằng "dựa hơi" chị gái?

Tôi không thể kiểm soát hay ngăn cản những suy nghĩ từ dư luận, nhưng tôi và chị Lưu Huyền Trang hoạt động hoàn toàn độc lập. Chị chỉ hỗ trợ tôi trong cuộc sống, còn về nghề nghiệp thì gần như không can thiệp hay giúp đỡ quá nhiều, bởi cả hai chị em đều có quan điểm phải tự lập.

Để theo đuổi nghề diễn, tôi bắt đầu đi làm từ năm thứ hai đại học để lấy ngắn nuôi dài. Tất cả các mối quan hệ hay cơ hội công việc đều do tôi tự tìm kiếm và tích lũy trong quá trình học tập, làm thêm. Tôi không thích cảm giác chuyện gì cũng phải dựa dẫm vào người thân, bởi không ai có thể nắm tay mình từ sáng đến tối. Muốn đi đường dài với nghề, tôi nghĩ bản thân phải tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Lưu Duy Khánh là em trai của nữ diễn viên Lưu Huyền Trang.

- Liên tục đảm nhận những vai diễn công an, anh có sợ bị đóng khung hoặc trở nên “một màu” trong mắt công chúng?

Tôi chưa bao giờ quá lo lắng về việc bị “một màu” mà xem đó là cái duyên trong nghề. Quan điểm làm nghề mà tôi học được từ cố NSND Hoàng Dũng là: Mỗi nhân vật đều là một con người khác nhau ngoài đời thật. Nhiệm vụ của người diễn viên là phải bám vào những chất liệu đó để khai thác và mang đến sự mới mẻ cho khán giả trong từng lần xuất hiện.

- Trong nhiều cuộc trò chuyện, Duy Khánh thường nhắc về cố NSND Hoàng Dũng với sự kính trọng đặc biệt. Tầm ảnh hưởng của người thầy lớn này đối với sự nghiệp diễn xuất của anh ra sao?

Tầm ảnh hưởng của thầy đối với tôi có lẽ phải đến 99%. Thầy không chỉ là giảng viên chủ nhiệm, người dạy kỹ thuật biểu diễn mà với tôi và nhiều học trò khác, thầy còn giống như người cha. Nếu chị gái là người đưa tôi đến với nghề thì cố NSND Hoàng Dũng chính là người cho tôi ngọn lửa để theo đuổi và bám trụ với nghệ thuật cho đến tận bây giờ.

Có một câu nói của thầy mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm: Đừng bao giờ hỏi nghệ thuật đã cho ta những gì, mà phải hỏi ta đã cống hiến được gì cho nghệ thuật. Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ kén chọn hay nề hà vai diễn. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ luôn làm nghề một cách nghiêm túc và hết mình.

Tôi chưa bao giờ kén chọn hay nề hà vai diễn. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ luôn làm nghề một cách nghiêm túc và hết mình. Diễn viên Lưu Duy Khánh

Bộ sưu tập quần Muay Thái tới 20 triệu đồng

- Khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh nam diễn viên trên sóng giờ vàng, nhưng thực tế anh đã có hành trình gắn bó với võ thuật trong thời gian khá dài. Cơ duyên nào đã đưa anh đến với bộ môn này?

Niềm đam mê thể thao của tôi bắt đầu từ khá sớm. Tôi tập gym và bơi lội từ hồi lớp 8, sau đó mới có cơ duyên đến với võ thuật và môn đầu tiên theo đuổi là võ cổ truyền. Tính đến nay, tôi có khoảng 13 năm tập luyện võ thuật.

Riêng với Muay Thái, tôi bắt đầu tiếp xúc từ năm 2016 khi đang là sinh viên năm hai đại học. Tuy nhiên, thời điểm đó điều kiện kinh tế và quỹ thời gian của sinh viên còn hạn chế nên tôi chỉ tập được vài tháng rồi phải tạm dừng, sau đó chủ yếu tự duy trì tập luyện ở nhà. Phải đến khoảng năm 2022 khi cuộc sống ổn định hơn, tôi mới quay trở lại tập luyện chuyên sâu tại câu lạc bộ hiện tại.

- Có chi tiết rất thú vị là Duy Khánh sở hữu bộ sưu tập quần Muay Thái trị giá tới 20 triệu đồng. Tại sao anh lại đầu tư lớn cho trang phục như vậy?

Đúng là tôi sở hữu một bộ sưu tập quần Muay Thái trị giá khoảng 20 triệu đồng, thậm chí còn nhiều hơn cả quần áo mặc thường ngày (cười). Trong giới võ thuật, trang phục thể hiện khá rõ cá tính cũng như bộ môn mà mỗi người theo đuổi.

Tôi quan niệm rằng chỉ cần nhìn vào chiếc quần tập cũng có thể đoán được đến 80% đối phương đang tập môn gì. Việc đầu tư này với tôi không đơn thuần là sở thích, mà còn là cách thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng tuyệt đối dành cho Muay Thái.

- Hơn 10 năm gắn bó cùng võ thuật, tại sao anh không theo con đường thi đấu chuyên nghiệp?

Đây là lựa chọn thực tế vì tôi vẫn còn công việc diễn xuất. Muay Thái là bộ môn đối kháng rất khốc liệt, chuyện chấn thương hay “nát mặt” là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Là diễn viên, tôi phải giữ gìn hình ảnh để làm nghề.

Ngay cả khi giảng dạy tôi cũng chủ động hạn chế tối đa việc va chạm trực tiếp với học viên để tránh rủi ro. Với tôi, võ thuật vừa là niềm yêu thích vừa là cách để rèn luyện sức khỏe và hỗ trợ cho các cảnh quay hành động, còn nghệ thuật mới là con đường ưu tiên mà tôi muốn gắn bó lâu dài.

Ngoài diễn viên, Lưu Duy Khánh còn là HLV Muay Thái.

“Mới 29, chưa đến tuổi lấy vợ”

- Anh từng chia sẻ dự định sẽ kết hôn vào khoảng 30 - 31 tuổi. Hiện khi bước sang tuổi 29, quan điểm hay kế hoạch ấy có gì thay đổi?

Tôi mới 29 tuổi, vẫn chưa đến mốc 30 mà. Với chuyện kết hôn, tôi không đặt ra kế hoạch quá cứng nhắc vì tình yêu hay hôn nhân còn phụ thuộc vào duyên số, là kiểu “người tính không bằng trời tính” ấy.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn nhớ lời bố dặn: “Đàn ông phải đến tuổi 30 mới đủ chín chắn trong suy nghĩ và quyết định”. Hồi trẻ tôi từng khá bướng bỉnh và muốn làm ngược lại, nhưng càng trưởng thành càng thấy điều bố nói rất có lý. Thậm chí khi hàng xóm hay người quen hỏi chuyện cưới xin, tôi vẫn thường đùa rằng: “Bố cháu bảo 30 tuổi mới được lấy vợ”.

- Sau khi công khai chuyện tình cảm vào năm 2022, anh dường như kín tiếng hơn trên mạng xã hội?

Tôi muốn giữ sự riêng tư cho bản thân và gia đình. Khi là người của công chúng thì gần như mọi thứ trong cuộc sống đều dễ bị chú ý, từ việc uống gì, đi xe gì cho đến những sinh hoạt rất bình thường. Vì thế, tôi chọn cách giữ lại những điều phía sau cánh cửa gia đình cho riêng mình và những người thân thiết.

Với tôi, điều hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ là được khán giả nhớ đến, yêu mến qua các vai diễn và công việc nghệ thuật hơn là vì những câu chuyện đời tư.

- Cảm ơn Duy Khánh về những chia sẻ!