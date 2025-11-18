Á vương cao 1m86 lần đầu hé lộ mức cát-xê sau 3 lần đi thi quốc tế

(VTC News) -

Tại buổi công bố cuộc thi Manhunt Vietnam 2025, Á vương Vũ Linh gây chú ý khi lần đầu hé lộ về mức cát-xê sau nhiều năm làm nghề.

Vũ Linh nói trong hơn 4 tháng qua, cuộc sống anh thay đổi đáng kể. Danh hiệu quốc tế giúp nam người mẫu có thêm nhiều cơ hội công việc, cát-xê tăng đáng kể. Anh hoạt động năng nổ cả trong lĩnh vực người mẫu, đại diện thương hiệu và các dự án cộng đồng.

Gần đây nhất, Vũ Linh hé lộ được mời ngồi ghế giám khảo tại một cuộc thi nhan sắc với thù lao lên tới 2000 USD (hơn 52 triệu đồng).

Anh không chỉ xem đây là dấu mốc mà còn là động lực để luôn cố gắng phát triển bản thân.

Sau 3 lần đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế, Vũ Linh vẫn khẳng định chưa có suy nghĩ sẽ dừng lại vì "cờ đến tay ai người ấy phất". Tự nhận là người tham vọng, Vũ Linh không ngại thử sức ở nhiều cuộc thi nếu có cơ hội.

"Giống như hoa hậu Hương Giang, dù thắng giải quốc tế nhưng vẫn quyết tâm đi thi Miss Universe để giành vị trí cao hơn. Vì thế nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục", Á vương nói.

Tại cuộc thi Manhunt Vietnam 2025, Vũ Linh nhắn nhủ các thí sinh phải thể hiện ý chí quyết thắng, tự tin trình diễn những điểm mạnh và những kỹ năng cần có, tinh thần làm việc nghiêm túc. Phần mình, anh mong có thể truyền đạt kinh nghiệm, giúp họ chinh phục vị trí cao nhất.

Manhunt Vietnam 2025 được tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026. Cuộc thi không chỉ tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật mà còn đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, tiệm cận với các tiêu chí của thế giới.

Đêm chung kết diễn ra vào tối 16/12 tại Đồng Nai. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 1 tỷ đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Người chiến thắng Manhunt Vietnam 2025 sẽ đại diện Việt Nam thi quốc tế.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê ở Bến Tre (cũ). Anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP.HCM và từng làm tiếp viên hàng không. Vũ Linh cao 1m86, nặng 78kg, hoạt động với vai trò người mẫu kiêm diễn viên tự do.

Vũ Linh từng đạt nhiều thành tích như top 10 Mister Tourism Universe 2017, Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, top 10 The Next Gentleman Vietnam 2022, Á vương Hòa bình Quốc tế 2022, danh hiệu "Người mẫu được yêu thích nhất" tại giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2023.

Tháng 6/2025, Vũ Linh giành danh hiệu Á vương 4 khi đại diện Việt Nam chinh chiến tại Manhunt International 2025. Đây là một trong ba sân chơi nhan sắc lớn nhất dành cho nam giới, bên cạnh Mr World và Mr International.