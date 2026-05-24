Á vương Du lịch Việt Nam 2026: Cao 1m83, từng đóng phim giờ vàng VTV

Nguyễn Minh Tuấn (SN 2002), sinh viên ngành Quản lý của Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa giành danh hiệu Á vương 3 tại chung kết Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Dù là lần đầu thử sức ở một cuộc thi nhan sắc nhưng chàng trai đến từ Hà Nội nhanh chóng ghi dấu với ngoại hình sáng, chiều cao 1m83, phong thái thư sinh cùng khả năng trình diễn tự tin.

Tại vòng chung kết, Minh Tuấn liên tiếp lọt top ở nhiều phần thi phụ như Best in Fashion, Best in Talent và Best in Community Project. Đặc biệt, tiết mục biểu diễn ca khúc Thanh xuân được dàn dựng công phu giúp anh giành giải Nam vương Tài năng.

Trong khi nhiều thí sinh lựa chọn hát trên nền nhạc có sẵn, Minh Tuấn đặt nhạc sĩ sáng tác riêng ca khúc, học thanh nhạc, thuê biên đạo dạy nhảy và mời cả vũ đoàn từ TP.HCM hỗ trợ trình diễn. Sự chỉn chu này được xem là một trong những yếu tố giúp anh ghi điểm mạnh với ban giám khảo.

Minh Tuấn là con trai của NSƯT Thanh Tâm. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Minh Tuấn còn có quá trình rèn luyện nghệ thuật khá bài bản. Anh từng học MC sự kiện, catwalk, thanh nhạc và diễn xuất tại trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC.

Nam sinh cũng đã góp mặt trong một số bộ phim như Đi giữa trời rực rỡ, Hoa sữa về trong gió, Gió ngang khoảng trời xanh hay Đội điều tra số 7 phần 2.

Minh Tuấn cho biết suốt 3năm qua, anh dành nhiều thời gian để học kỹ năng trình diễn, diễn xuất, vũ đạo, thuyết trình và duy trì tập gym mỗi ngày nhằm chuẩn bị cho con đường nghệ thuật.

Sau cuộc thi, Minh Tuấn dự định hoàn thành chương trình học tại Đại học Quốc gia Hà Nội trước khi tập trung theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh tiết lộ đang chuẩn bị sản phẩm âm nhạc đầu tay để bước vào thị trường giải trí.