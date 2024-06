(VTC News) -

BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược - cơ sở 3 cho biết, bơ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng, đáng chú ý là chất béo, carbohydrate, protein, kali, chất xơ, vitamin B và vitamin E. Ngoài ra, quả bơ còn cung cấp vitamin C, vitamin K, gluxit và các chất khác.

Trong 100g thịt bơ gồm: Chất đạm 1,9g, tinh bột 2,3g, chất béo 9,4g, chất xơ 0,5g, canxi 60mg, sắt 1,6mg, magie 24mg, đồng 311mg, kali 351mg, vitamin E 2,66mg, beta-carotene 53 mcg, vitamin C 17mg, folat 35mcg.

Với việc giàu giá trị dinh dưỡng, ăn quả bơ mỗi ngày sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ của bạn như:

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Cải thiện hệ tiêu hóa

Ngăn ngừa viêm nhiễm

Bảo vệ và ngăn ngừa tình trạng loãng xương

Phòng ngừa ung thư

Cải thiện sức khỏe tinh thần, tốt cho não

Bảo vệ thị lực

Tốt cho thai nhi

Giúp giảm cân và duy trì cân nặng lý tưởng

Làm đẹp da

Chuyên gia cho biết nhiều lợi ích khi ăn bơ liên tục trong một tuần.

Báo VietNamNet dẫn chia sẻ của Meaghan Cameron người có hơn 15 năm kinh nghiệm viết và biên tập cho báo chí Mỹ, đóng góp chuyên môn cho nhiều trang nổi tiếng như Food Network, Outside Television và Eat This, Not That! về việc cơ thể cô thay đổi thế nào khi ăn quả bơ liên tục một tuần.

Cảm thấy no

Khi muốn ăn một quả bơ mỗi ngày, tốt nhất, bạn nên chia thành 2-3 lần vì loại quả này rất giàu năng lượng. Meaghan Cameron thường ăn một nửa vào bữa sáng với trứng bác hoặc phết lên bánh mì nướng. Tới bữa trưa, cô ăn salad bơ hoặc bánh mì với bơ.

Dù vậy, Meaghan Cameron vẫn cảm thấy no. Điều này phù hợp với nghiên cứu cho thấy mọi người ăn ít chất béo khác hơn sau khi ăn quả bơ. Đây là thói quen tốt vì phần lớn chất béo trong nhiều loại thực phẩm là chất béo bão hòa không tốt cho sức khỏe.

HLV sức khỏe Katis Bressack không ngạc nhiên khi biết Meaghan Cameron quá no khi ăn bơ. Theo HLV sức khỏe Katis Bressack, bơ chứa đầy chất béo lành mạnh giúp chúng ta no lâu. Sự kết hợp của protein với chất béo lành mạnh và chất xơ rất tốt trong việc giúp duy trì lượng đường trong máu và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients đã khẳng định thực tế trên. Theo đó, những người ăn một hoặc nửa quả bơ trong một bữa sẽ no lâu hơn. Bơ làm tăng lượng hormone PYY, loại hormone này khi giảm xuống sẽ khiến mọi người cảm thấy đói.

Da mịn màng hơn

Nhìn vào gương sau ngày thứ ba thử nghiệm ăn bơ, Meaghan Cameron thấy làn da sáng hơn và mịn màng rõ rệt. Cô tìm thấy nghiên cứu từ Trung tâm Dinh dưỡng con người (Đại học California) và trường Y David Geffen cho thấy, ăn bơ giúp cải thiện độ đàn hồi và săn chắc của da.

Trong nghiên cứu đó, 39 phụ nữ ăn một quả bơ mỗi ngày trong 8 tuần hoặc không ăn loại trái cây này. Những người ăn bơ có sự gia tăng đáng kể về độ đàn hồi và săn chắc da.

Tiến sĩ Zhaoping Li, Trưởng Bộ phận dinh dưỡng Lâm sàng, Đại học California, cho biết nghiên cứu trên cho thấy nếu bạn muốn làn da của mình trẻ trung và tràn đầy sức sống thì không chỉ bôi ngoài da mà còn cần cải thiện chế độ ăn uống. Khi bạn chăm sóc toàn bộ cơ thể bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý thì làn da của bạn sẽ phản ánh điều đó.