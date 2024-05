(VTC News) -

BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược - cơ sở 3 cho biết, quả bơ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng, đáng chú ý là chất béo, carbohydrate, protein, kali, chất xơ, vitamin B và vitamin E. Ngoài ra, quả bơ còn cung cấp vitamin C, vitamin K, gluxit và các chất khác.

Trong 100g thịt bơ gồm: Chất đạm: 1,9g, Tinh bột: 2,3g, Chất béo: 9,4g; Chất xơ: 0,5g; Canxi: 60mg; Sắt: 1,6mg; Magie: 24mg; Đồng: 311mg; Kali: 351mg; Vitamin E: 2,66mg; Beta-carotene: 53 mcg; Vitamin C: 17mg; Folat: 35mcg.

Ăn bơ thường xuyên có tác dụng ngăn ngừa tăng axit trong nước tiểu và giảm lượng cholesterol trong máu. Ngoài ra, tiêu thụ bơ còn giúp cân bằng hệ thần kinh và hưng phấn. Vì bơ ít đường hơn các loại trái cây khác nên rất thích hợp cho người tiểu đường, người mới ốm dậy, người làm việc quá sức, thậm chí cả những người làm việc trí óc và thể chất.

Không chỉ phần thịt bơ nhiều công dụng tốt với sức khỏe mà vỏ của quả bơ còn giúp tẩy giun sán, lá, vỏ và cành non của cây bơ có tác dụng chữa tiêu chảy, kiết lỵ, trừ ngộ độc thức ăn, giảm ho và dầu hạt bơ còn nuôi dưỡng và bảo vệ làn da tươi trẻ.

Quả bơ kỵ gì?

Bơ là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao. Loại quả này không chỉ hỗ trợ giảm béo, chống oxy hóa mà còn giúp phòng chống một số bệnh tim mạch, cải thiện tiêu hóa. Quả bơ giàu giá trị dinh dưỡng nhưng khi kết hợp với một số thực phẩm “đại kỵ” có thể gây tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm.

Đồ lạnh

Trong bơ chứa nhiều axit béo, vì vậy, khi ăn bơ, cơ thể cần khoảng thời gian tương đối dài và ở nhiệt độ thích hợp để hấp thụ và tiêu hóa. Trong khi đó, đồ lạnh sẽ làm giảm nhiệt độ đường tiêu hóa, gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất béo có trong trái bơ. Thêm vào đó, nếu ăn hoặc uống đồ lạnh ngay sau khi ăn bơ, bạn có thể bị đau bụng, tiêu chảy.

Dưa hấu

Quả bơ kỵ với quả gì là điều mà không phải ai cũng biết, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bơ kết hợp với dưa hấu. Dưa hấu tính lạnh, khi ăn cùng bơ sẽ giảm khả năng hấp thụ axit béo trong bơ. Ngoài ra, nếu ăn bơ ngay sau khi ăn dưa hấu hoặc ngược lại, bạn có thể gặp tình trạng khó chịu, buồn nôn, tiêu chảy.

Thực phẩm nhiều chất béo

Quá trình tiêu thụ các axit béo không no trong quả bơ cần sự tham gia của protein lipid trong dạ dày và ruột. Ăn nhiều chất béo sẽ làm ức chế các axit béo chưa no, đồng thời làm giảm lượng protein lipid. Do đó, không nên ăn bơ kết hợp với các thực phẩm chứa hàm lượng chất béo cao, để tránh làm giảm khả năng hấp thụ hai nhóm dưỡng chất này của cơ thể.

Quả bơ được ưa chuộng không chỉ vì hương vị ngon mà còn vì sự đa dạng trong cách sử dụng. Bạn có thể ăn trái bơ nguyên, làm nhuyễn, xay sinh tố, trộn salad, làm sốt kem, làm kem, làm bánh, và thậm chí làm sushi.

Với giá trị dinh dưỡng cao, quả bơ là loại thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe nhưng cần được sử dụng khoa học. Bạn không nên lạm dụng giá trị dinh dưỡng từ bơ mà cần sử dụng cân nhắc, đúng lượng để tránh những rủi ro không mong muốn.

Nên ăn bơ vào thời điểm nào

Ăn bơ vào thời điểm phù hợp có thể tận dụng tối đa lợi ích cho sức khỏe. Ăn bơ vào buổi sáng tốt hơn buổi tối. Để đảm bảo cơ thể hấp thu tốt dinh dưỡng từ quả bơ, chúng ta nên ăn bơ trước bữa ăn chính khoảng 1-2 giờ. Nếu bạn muốn tăng cân, có thể ăn món ăn từ quả bơ sau bữa chính, khoảng 1-2 giờ.