Điểm chuẩn Đại học Hà Nội 2026: Ngôn ngữ Anh dẫn đầu với 34,45 điểm

(VTC News) -

Chiều 10/8, Trường Đại học Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy năm 2026.

Năm nay điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Ngôn ngữ Anh với 34,45 điểm, theo sau là các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với 34,20 điểm, Ngôn ngữ Trung Quốc - CTTT là 33,15 điểm; Ngôn ngữ Anh - CTTT là 32,84 điểm. Ngành có điểm tuyển sinh thấp nhất là Công nghệ thông tin với mức là 22 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn của các ngành như sau:

Trước đó, thông tin tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội nêu rõ ngưỡng đầu vào: Tổng điểm 3 môn thi mỗi tổ hợp của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt từ 22 điểm trở lên, theo thang điểm 40 sau khi đã nhân hệ số và quy đổi theo quy tắc tính điểm: (1) Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2; (2) tùy từng ngành đào tạo, môn Toán hoặc môn Ngữ văn nhân hệ số 2 (chi tiết xem tại bảng thông tin ở mục 4).

Tổng điểm 3 môn thi sau khi nhân hệ số (tối đa 50 điểm) sẽ được quy đổi về thang điểm 40.