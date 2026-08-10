Khánh Hòa vào cuộc kiểm tra tình trạng 'phá giá' tour khách Nga

(VTC News) -

Ngày 10/8, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra phản ánh của các doanh nghiệp về tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, hạ giá tour để thu hút khách quốc tế.

Theo ông Biên, nếu phát hiện có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp chấn chỉnh.

Trong 2 năm gần đây, du khách Nga đến Khánh Hòa tăng mạnh.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết sở sẽ làm việc với các bên liên quan để xác minh nội dung phản ánh, từ đó tìm giải pháp tháo gỡ.

Trước đó, ông Bùi Quốc Đại, Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã gửi đơn kiến nghị đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đề nghị phối hợp duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh tại thị trường khách Nga.

Theo ông Đại, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp trên địa bàn chào bán tour đưa khách Nga đến Khánh Hòa với mức giá thấp bất thường so với mặt bằng chung, có chính sách giá được ví như “tour 0 đồng”.

Ông Đại cho rằng tình trạng này có thể gây tác động tiêu cực đến toàn bộ chuỗi cung ứng du lịch, khiến khách hàng nhầm lẫn về giá trị thực của sản phẩm, dịch vụ tại Khánh Hòa và tạo áp lực cạnh tranh không bình đẳng đối với những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc.

Du khách Nga chuộng các tour biển đảo ở Khánh Hòa.

“Về lâu dài, tình trạng này ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của khách sạn, doanh nghiệp lữ hành và làm suy giảm sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam tại thị trường khách Nga”, ông Đại nói.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp và Du lịch Amega Chi nhánh Nha Trang, cũng cho rằng việc một số doanh nghiệp hạ giá quá thấp để hút khách Nga đang tạo sức ép khiến các đơn vị khác phải giảm giá theo, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh chung.

Theo bà Xuân, nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể tái diễn mô hình “tour 0 đồng” từng xảy ra với thị trường khách Trung Quốc.

“Nếu không được cơ quan chức năng kiểm soát, việc cạnh tranh không lành mạnh này sẽ làm giảm giá trị điểm đến Nha Trang, ảnh hưởng đến cả chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch phục vụ khách quốc tế”, bà Xuân nhận định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Chi hội phó Chi hội Lữ hành Khánh Hòa, cho rằng việc doanh nghiệp bán tour thấp hơn mặt bằng chung có thể là cách đặt lợi nhuận thấp để thu hút nguồn khách, nhưng nếu kéo dài sẽ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.

Theo ông Nguyên, các doanh nghiệp đang khai thác thị trường khách Nga tại Nha Trang cần ngồi lại để tìm giải pháp hài hòa, tránh phá vỡ thị trường và bảo đảm chất lượng dịch vụ cho du khách.

Nói về mô hình “tour 0 đồng”, ông Nguyên cho biết đây là hình thức kinh doanh đã tồn tại từ lâu, theo đó doanh nghiệp có thể bù đắp chi phí bằng việc đưa khách đến các điểm mua sắm, nhà hàng hoặc sử dụng dịch vụ có giá cao để hưởng phần trăm chiết khấu.

“Các doanh nghiệp khác sẽ bị ảnh hưởng vì rất khó cạnh tranh với doanh nghiệp áp dụng tour 0 đồng”, ông Nguyên nói.