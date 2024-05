Đề nghị Chính phủ xử lý đầu cơ, thao túng thị trường vàng

(VTC News) -

Nội dung này được Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đề cập khi trình bày báo cáo công tác dân nguyện tháng 4 tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 15/5.

Ông Dương Thanh Bình cho biết, Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương có giải pháp tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

"Xử lý buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng thị trường bảo đảm cho thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh", Trưởng Ban Dân nguyện nhấn mạnh.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình. (Ảnh: quochoi.vn)

Cùng đó, Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan có biện pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

"Bộ Y tế tăng cường công tác chỉ đạo về phòng, chống ngộ độc thực phẩm, nhất là phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm…", ông Dương Thanh Bình nêu kiến nghị.

Ông Dương Thanh Bình thông tin, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hạn trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam đã kéo dài nhiều tuần qua, dự báo cháy rừng đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm); tình trạng nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, tình trạng gió lốc và mưa đá gây thiệt hại lớn về hoa màu và nhà cửa của người dân tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình; liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, tai nạn lao động ở một số địa phương cũng khiến cử tri và Nhân dân lo ngại.

Theo Trưởng Ban Dân nguyện, giá điện sinh hoạt, một số mặt hàng phân bón, sắt thép xây dựng tăng thời gian gần đây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, xây dựng của người dân trong khi giá các mặt hàng nông sản lại giảm, khó tiêu thụ làm ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người dân.

"Cử tri và Nhân dân lo lắng giá vàng liên tục biến động và tăng cao sẽ tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống người dân", Trưởng Ban Dân nguyện thông tin.

Theo báo cáo của Ban Dân nguyện, cử tri và Nhân dân quan tâm, theo dõi, đánh giá cao các hoạt động Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể tại tỉnh Điện Biên.

Cử tri và Nhân dân nhận định, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, là lễ kỷ niệm cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, đã khẳng định rõ tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, cũng như việc phát huy các bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.