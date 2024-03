Đầu tháng 4, Hà Nội nắng nóng 35 độ C

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 26/3, khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Tây Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Dự báo, ngày 27-28/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Đầu tháng 4 Hà Nội ít mây, trời nắng nóng. (Ảnh: Minh Đức)

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Ngày 26/3, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều nắng với nền nhiệt thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Từ 27 - 29, Thủ đô vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nhỏ, nền nhiệt thấp nhất trong ngày 21-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Từ 30/3, Hà Nội chuyển nắng, nóng, nhiệt độ tăng mạnh. Sang đầu tháng 4, nhiệt độ cao nhất ngày ở Thủ đô lên tới 35 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 27/3 đến 4/4. (Ảnh chụp thông tin dự báo phát đi chiều 26/3)

Dự báo tình hình nắng nóng các khu vực thời hạn mùa (từ tháng 4 - tháng 9/2024)

Từ tháng 4 - tháng 6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đã xảy ra sớm.

Trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ; sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4-6/2024.

Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5.

Từ tháng 7 - tháng 9, ở Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với Trung bình nhiều năm; trong tháng 7-8/2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ.