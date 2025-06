Nhóm tội phạm ma túy tông chết CSGT ở Long An: Tòa tuyên 3 án tử hình

(VTC News) -

Nhóm tội phạm này buôn bán ma túy số lượng lớn và gây nên cái chết của một cảnh sát giao thông, hai người dân. Ngày 17/6, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Phạm Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, thêm 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Lê Thành Nghĩa (36 tuổi, ngụ Long An) bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Phan Thị Mỹ Quyên (35 tuổi, ngụ TP.HCM) lãnh án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, thêm 2 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình.

Còn bị cáo Nguyễn Lê Nhật Triều (28 tuổi, bạn trai của Quyên) bị tuyên án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, Phạm Trung Hiếu cầm đầu đường dây ma túy lớn, móc nối với tội phạm ở Campuchia để mua gần 19kg heroin, 32kg ma túy đá (methamphetamine) cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác, sau đó phân phối về TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Lê Thành Nghĩa là người thường xuyên vận chuyển ma túy cho Hiếu. Ngày 21/4/2023, khi đi giao hơn 6kg ma túy, Nghĩa rủ chú ruột là Nguyễn Văn Thanh lái xe.

Sau khi sử dụng ma túy cùng nhau, Thanh lái ô tô đi giao hàng. Khi bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Thanh không chấp hành mà tông thẳng vào tổ công tác, khiến một thiếu tá CSGT và hai người dân tử vong tại chỗ.

Vụ việc gây rúng động dư luận bởi mức độ nguy hiểm, manh động của nhóm tội phạm và hậu quả nghiêm trọng mà chúng gây ra. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Long An nhanh chóng điều tra, thu giữ một lượng lớn ma túy, vũ khí quân dụng và nhiều viên đạn khi khám xét nơi ở của Phạm Trung Hiếu.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Phan Thị Mỹ Quyên - kẻ từng mua hơn 17kg ma túy từ Hiếu để chia nhỏ bán lẻ tại TP.HCM. Quyên khai có tổ chức cho bạn trai là Nguyễn Lê Nhật Triều sử dụng ma túy tại nhà, đồng thời nhờ Triều hỗ trợ tiêu thụ khoảng 3kg ma túy.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc Lê Thành Nghĩa từng hai lần tổ chức cho tài xế Nguyễn Văn Thanh sử dụng ma túy, còn Quyên một lần tổ chức cho Triều sử dụng ma túy tại nơi cư trú.