Mùa hè 2024 nắng nóng đến sớm, cường độ gay gắt hơn

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, năm 2024, nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng có thể nhiều và gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

Trong bản tin dự báo thời hạn tháng (từ nay đến 20/4/2024), cơ quan khí tượng thông tin, thời kỳ này không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch Đông, vùng áp thấp phía Tây xu hướng phát triển dần. Nắng nóng xuất hiện nhiều hơn tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ.

Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại cao hơn 0,5-1,5 độ C.

Bản tin dự báo 6 tháng của Trung tâm cho biết thêm, trong năm 2024, cao điểm nắng nóng tại Tây Bắc Bộ rơi vào tháng 5, tháng 6; Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế tập trung vào tháng 6 và tháng 7.

Đà Nẵng đến Khánh Hòa, cao điểm nắng nóng được dự báo xuất hiện vào tháng 7. Nam Bộ đang trải qua tháng nắng nóng cao điểm, dự báo còn kéo dài sang tháng 4.

Năm 2024, nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn. (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng)

Cảnh báo về tình hình mưa bão trong năm nay, cơ quan khí tượng cho hay, năm 2023, trên Biển Đông xuất hiện 8 xoáy thuận nhiệt đới, trong đó có 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới, 1 áp thấp nhiệt đới đi vào Trung Trung Bộ.

Năm nay, số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông khả năng ở mức thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện tập trung nhiều vào nửa cuối mùa bão.

"Năm nay, Bắc Bộ mưa đúng mùa. Tây Nguyên và Nam Bộ mùa mưa xuất hiện muộn, thời kỳ từ tháng 6/2024 gió mùa Tây Nam xu hướng hoạt động mạnh hơn trung bình. Mưa lớn khả năng xuất hiện nhiều trong các tháng cuối năm tại khu vực Trung Bộ", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Ngoài ra, mùa lũ năm 2024 ít khả năng đến sớm trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, nguồn nước trên các sông và các hồ chứa lớn ở mức thiếu hụt. Cụ thể: Trên sông Đà thiếu hụt 30-50%, sông Gâm và sông Chảy thiếu hụt 20-30%; sông Thao, sông Lô và sông Hồng thiếu hụt từ 40-50%.

Nguồn nước thiếu hụt 15-30% ở Bắc Trung Bộ, 15-40% Trung Trung Bộ và 15-25% ở Nam Trung Bộ so với trung bình nhiều năm.

Đỉnh lũ năm 2024 trên các sông chính khu vực Bắc Bộ ở mức báo động 1 đến báo động 2; trên các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận ở mức báo động 1 - báo động 2; các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên mức báo động 2 - báo động 3.