Cục Nghệ thuật Biểu diễn chấn chỉnh vấn nạn 'hát nhép'

Trong họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực được triển khai trên cơ sở chỉ đạo từ Trung ương tới các tỉnh, thành.

Tháng 2/2026, Bộ VHTTDL ban hành Công văn 745/BVHTTDL-NTBD về việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực.

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lời báo chí.

Ông Trần Hướng Dương cho biết công văn 745/BVHTTDL-NTBD cũng nêu rất rõ là các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra đột xuất đối với các chương trình, sự kiện nghệ thuật biểu diễn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt lưu ý tới các chương trình biểu diễn tại nhà hát, sân khấu trong nhà đối với các hành vi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, biểu diễn không đúng nội dung, hình thức đã đăng ký, được thẩm định, chấp thuận.

Trong đó, việc sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp trên sân khấu được xác định là hành vi có dấu hiệu “lừa dối khán giả”, xâm phạm quyền hưởng thụ văn hóa của công chúng, đồng thời gây tác động tiêu cực đến môi trường nghệ thuật và chuẩn mực đạo đức xã hội.

Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: “Việc lạm dụng kỹ thuật này làm suy giảm chất lượng nghệ thuật và cần được chấn chỉnh quyết liệt". Việc siết chặt kỷ cương trong hoạt động biểu diễn không chỉ dừng ở các đơn vị công lập mà cần mở rộng tới nghệ sĩ hoạt động tự do.

Theo ông Trần Hướng Dương, vấn nạn “hát nhép” cần được nhìn nhận trong tổng thể hoạt động biểu diễn. Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng đang nghiên cứu, đánh giá thực tiễn để có hướng dẫn phù hợp, đảm bảo vừa nâng cao chất lượng nghệ thuật, bảo vệ quyền lợi khán giả, vừa tạo điều kiện cho nghệ sĩ biểu diễn trong những điều kiện đặc thù.

Trong thời gian tới, Cục sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo chuyên đề, đồng thời tăng cường vai trò của các hội nghề nghiệp như Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trong việc định hướng đạo đức và chuyên môn biểu diễn đối với lực lượng nghệ sĩ ngoài công lập.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nghiêm cấm hát nhép, chấn chỉnh hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính chuẩn mực và trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cần chấp hành quy định pháp luật trong quá trình tổ chức, thực hiện các vở diễn, chương trình biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt lưu ý tới các chương trình biểu diễn tại nhà hát, sân khấu trong nhà.

Các hành vi được đề cập gồm: Lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho việc biểu diễn trực tiếp trên sân khấu (còn gọi là “hát nhép”). "Điều này xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa tốt đẹp của công chúng, tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật", Sở nêu quan điểm.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nghiêm cấm hát nhép đang tạo ra làn sóng tranh luận trong giới biểu diễn. Đây không chỉ là động thái chấn chỉnh hoạt động nghệ thuật, mà còn là yêu cầu cấp thiết buộc thị trường âm nhạc phải tự điều chỉnh, hướng tới giá trị thật.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng quan tâm đến chất lượng biểu diễn, việc nói không với hát nhép được xem là bước đi cần thiết để tôn vinh năng lực thật sự của ca sĩ. Những giọng ca có khả năng hát live tốt sẽ có cơ hội khẳng định vị thế. Ngược lại, những nghệ sĩ yếu về chuyên môn buộc phải cải thiện kỹ năng hoặc chấp nhận bị đào thải khỏi sân khấu.