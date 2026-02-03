Ca sĩ Duyên Quỳnh xin lỗi sau khi lộ hát nhép ở Làn Sóng Xanh

(VTC News) -

Tối 3/2, ca sĩ Duyên Quỳnh lên tiếng về sự cố lộ hát nhép tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh.

Trong chia sẻ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết cô đã trải qua nhiều đêm mất ngủ, đọc từng bình luận của khán giả để nhìn nhận lại phần trình diễn và trách nhiệm của mình.

Duyên Quỳnh thừa nhận những thiếu sót xảy ra, gửi lời xin lỗi vì chưa mang đến trải nghiệm trọn vẹn, chỉn chu, gây cảm giác khó chịu cho người xem.



Theo Duyên Quỳnh, thời gian vừa qua là một hành trình nhiều cảm xúc. Bên cạnh những niềm vui khi được làm nghề và đến gần hơn với khán giả, cô cũng nhận ra mình vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục.

Nữ ca sĩ khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, sẵn sàng “nắn nót lại chính mình”, sửa đổi để làm nghề tốt hơn và chuyên nghiệp hơn trong chặng đường phía trước. Duyên Quỳnh mong khán giả rộng lòng để cô tiếp tục theo đuổi âm nhạc bằng sự chân thành.

Trước đó, Duyên Quỳnh trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau sự cố lộ hát nhép tại Làn Sóng Xanh 2025.

Theo hình ảnh được chia sẻ, sự cố xuất hiện sau điệp khúc đầu tiên của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình.

Khi nhạc chuyển sang đoạn break, Duyên Quỳnh buông micro xuống nhưng giọng hát vẫn tiếp tục vang lên trên sân khấu.

Nữ ca sĩ mất vài giây để đưa micro trở lại vị trí, khiến nhiều khán giả cho rằng tiết mục có hát nhép hoặc hát đè, cho thấy sự không chuyên nghiệp của nữ ca sĩ.

Nguyễn Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông nhưng Duyên Quỳnh lại được trời phú cho giọng hát.

Vừa học xong lớp 11, Duyên Quỳnh một mình lên TP.HCM học Nhạc viện. Tốt nghiệp, cô đầu quân về Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO), thành lập nhóm hát bè, dựng hợp xướng và viết nhạc.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình là ca khúc nằm trong album cùng tên, được tác giả Nguyễn Văn Chung ra mắt hồi năm 2023 qua giọng hát của Duyên Quỳnh. Bài hát ban đầu ra mắt nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

Thành công của ca khúc trong thời gian qua giúp Duyên Quỳnh trở thành cái tên gây chú ý, được mời biểu diễn ở nhiều sân khấu khác nhau.