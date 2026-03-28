Chấn chỉnh hát nhép, siết chặt nội dung biểu diễn của nghệ sĩ

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính chuẩn mực và trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cần chấp hành quy định pháp luật trong quá trình tổ chức, thực hiện các vở diễn, chương trình biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt lưu ý tới các chương trình biểu diễn tại nhà hát, sân khấu trong nhà.

Các hành vi được đề cập gồm: Lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho việc biểu diễn trực tiếp trên sân khấu (còn gọi là “hát nhép”).

Bùm Bum - cháu gái NSƯT Vũ Linh thể hiện "Tiếng trống Mê Linh" gây phản ứng.

Tiết mục này "diễn chui", nằm ngoài danh sách cấp phép biểu diễn của Sở. "Điều này xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa tốt đẹp của công chúng, tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật", Sở nêu quan điểm.

Biểu diễn không đúng nội dung, hình thức đăng ký đã được cơ quan thẩm quyền thẩm định, chấp thuận.

Các đơn vị cần tuân thủ nội dung đã được chấp thuận, thực hiện đúng kịch bản, tiết mục, hình thức và danh sách nghệ sĩ biểu diễn đã đăng ký và được cơ quan chức năng chấp thuận.

Sở cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc phúc khảo các vở diễn, chương trình biểu diễn theo đúng hồ sơ đề nghị chấp thuận biểu diễn.

Nội dung phúc khảo gồm kịch bản, thành phần sáng tạo tham gia biểu diễn, trang phục, đạo cụ, hình ảnh minh hoạ…

Ngoài ra, các chương trình, vở diễn, nhất là các chương trình, vở diễn đề tài lịch sử, truyền thống dân tộc Việt Nam cần chú trọng tôn vinh bản sắc văn hóa thông qua nội dung, hình thức dàn dựng phù hợp.

Sở cũng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật chủ động phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan; đồng thời thực hiện quy tắc ứng xử trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trên môi trường số đến các nghệ sĩ, cộng tác viên. Những biểu hiện lệch chuẩn, phản cảm cần được chấn chỉnh kịp thời.

Ngoài ra việc giới thiệu, quảng bá các chương trình, vở diễn phải đúng với nội dung thực tế, không được quảng bá phóng đại hoặc sai sự thật.

Vụ việc của ca sĩ Lệ Quyên gần đây khiến nhiều người đặt ra vấn đề về ranh giới ứng xử của nghệ sĩ trên mạng xã hội.

Sở khuyến khích các nghệ sĩ trau dồi kỹ năng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, văn hoá ứng xử, hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật cũng như trong cuộc sống để giữ vững hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ đối với công chúng.

Sắp tới, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

“Mọi hành vi vi phạm quy định liên quan sẽ bị xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý theo quy định. Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên”, đại diện Sở cho biết.