Hai du khách bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang bị phạt 25 triệu/người

(VTC News) -

Ngày 19/7, Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết đã phối hợp với UBND phường Bắc Nha Trang và các đơn vị liên quan làm việc với nhóm du khách có hành vi xâm hại san hô tại khu vực biển Hòn Chồng.

Du khách mang san hô khai thác trái phép giao nộp cho lực lượng chức năng.

Theo xác minh, nhóm gồm 10 du khách đến từ Đồng Nai, lưu trú tại một khách sạn trên đường Bắc Sơn. Chiều 18/7, trong lúc tắm biển, hai nam du khách 50 và 62 tuổi đã bẻ san hô mang về làm đồ lưu niệm. Hành vi này bị người dân phát hiện và nhắc nhở.

Làm việc với cơ quan chức năng, hai người lý giải do không biết khu vực biển Hòn Chồng là vùng bảo tồn nên đã bẻ san hô.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang xác định tổng khối lượng san hô bị bẻ là khoảng 10,5kg, thuộc loài san hô sừng (Acropora), là nhóm san hô đá tạo rạn có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển.

UBND phường Bắc Nha Trang lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai du khách về hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc nhóm II trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc thuộc Phụ lục II Công ước CITES. Mỗi người bị xử phạt 25 triệu đồng.

Số san hô được giao nộp lại.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, khu vực biển Hòn Chồng hiện có khoảng 11ha rạn san hô đang được bảo vệ và phục hồi. Từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm, đơn vị khoanh vùng bảo vệ tạm thời, lắp biển cảnh báo và tăng cường tuần tra.

Tuy nhiên, lượng khách du lịch tăng cao trong mùa hè, trong khi lực lượng quản lý còn mỏng, khiến công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn.