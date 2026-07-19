Những sườn núi bị xé toạc sau trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu

Không chỉ để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trận mưa lũ còn xé toạc nhiều sườn núi ở Lai Châu, để lộ những “vết sẹo” đất đá kéo dài và các khối đất chênh vênh, khiến người dân luôn nơm nớp lo sợ nguy cơ sạt lở nếu mưa lớn tiếp diễn.