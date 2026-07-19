Tai nạn 5 người chết tại trại chăn nuôi: Sức khỏe 2 nạn nhân bị thương ra sao?
Sau khi được sơ cứu ban đầu, 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại trại chăn nuôi ở Thanh Hóa được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Từ nay tui là vợ ông ấy thật rồi...'
Gần sáu thập kỷ sau ngày liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh, bà Nguyễn Thị Lệ nay được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài 58 năm.
Kỳ tích sau 50 năm: Mảnh giấy trong lọ penicillin hé lộ danh tính liệt sĩ
Mảnh giấy trong lọ penicillin chôn cùng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng đã giúp xác định danh tính liệt sĩ quê Bắc Ninh sau hơn 50 năm.
Những sườn núi bị xé toạc sau trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu
Sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều sườn núi ở xã Mường Than (Lai Châu) xuất hiện những vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Lai Châu: Xuất hiện vết nứt trên núi, di dời hơn 1.200 người ngay trong đêm
Một vết nứt lớn xuất hiện trên núi khiến 1.256 người dân bản Noong Thăng, xã Mường Than (Lai Châu) phải di dời khẩn cấp trong đêm để tránh nguy cơ sạt lở.
Tai nạn 5 người chết tại trại chăn nuôi: Sức khỏe 2 nạn nhân bị thương ra sao?
Sau khi được sơ cứu ban đầu, 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại trại chăn nuôi ở Thanh Hóa được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Nạn nhân bị thương nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã tỉnh táo
Bệnh nhân nam bị đa chấn thương nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc (An Giang) đã tỉnh táo, huyết áp ổn định.
MediaMart tưng bừng Mega Sale – 'Mua COEX tiết kiệm gấp đôi' giảm đến 50%
Chương trình Mega Sale – “Mua COEX tiết kiệm gấp đôi” đang được MediaMart triển khai với hàng loạt sản phẩm Coex đồng hành trong từng không gian sống của gia đình.
VinFast khai trương 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia
VinFast công bố đưa vào hoạt động 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia trong tháng 7/2026.
Gần 450 xưởng dịch vụ sẵn sàng tiếp đón chủ xe VinFast khắp 34 tỉnh, thành phố
Mạng lưới xưởng dịch vụ được mở rộng liên tục trên khắp cả nước, nhất là tại các xã, phường xa trung tâm, cùng các chính sách hậu mãi của VinFast thu hút người dùng.
Gia đình trẻ chọn tích sản bằng nhà gắn liền với đất
Green Garden Homes tại Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3) đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình muốn vừa nâng tầm chất lượng sống, vừa tích sản cho thế hệ sau.
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Khoa học lý giải trải nghiệm cận tử giống nhau thực chất là trạng thái mơ khi não thiếu oxy, tạo ra giấc mơ cuối cùng phản chiếu lại cuộc đời của mỗi người.
Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình
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