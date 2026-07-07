Ronaldo chưa chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha

(VTC News) -

Sáng 7/7, Bồ Đào Nha chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8. Kết quả này khiến anh vĩnh viễn lỡ hẹn với chức vô địch World Cup. Trong buổi họp báo sau trận, Cristiano Ronaldo khẳng định World Cup 2026 là lần cuối cùng anh tham dự giải đấu. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Tôi không đưa ra quyết định trong lúc cảm xúc còn nóng. Tôi cũng không muốn một quyết định mang tính cá nhân làm lu mờ những gì toàn đội đã làm được tại World Cup”, Cristiano Ronaldo nói sau khi rơi nước mắt rời World Cup 2026. Anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 dù đặt mục tiêu vô địch.

Siêu sao 41 tuổi nói thêm: “Tôi buồn vì phải chia tay World Cup theo cách này. Nhưng như tôi đã nói trong buổi họp báo hôm qua, tôi đã cống hiến tất cả, đã làm hết sức mình và rời đi với lương tâm thanh thản. Đúng vậy, đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Giờ đây tôi sẽ có thời gian để suy nghĩ và ở bên gia đình. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào”.

Ronaldo cùng các đồng đội thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng cũng nhắc lại dấu mốc lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha dưới thời anh thi đấu. Theo Ronaldo, chức vô địch EURO 2016 có ý nghĩa đặc biệt không kém một danh hiệu World Cup.

“Tôi đã cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành ba danh hiệu. Trước thời Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha chưa từng vô địch bất kỳ giải đấu nào. Tôi hạnh phúc. Danh hiệu lớn nhất mà đội tuyển quốc gia từng giành được là chức vô địch EURO 2016. Với tôi, thành tích đó có ý nghĩa không khác gì một chức vô địch World Cup. Tôi nhắc lại, tôi ra đi với một lương tâm thanh thản vì đã làm tất cả những gì có thể. Ngày mai sẽ là một ngày mới và cuộc sống vẫn tiếp diễn”, số 7 của Bồ Đào Nha khẳng định.

Đến nay, Ronaldo đã có 233 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế đối với một cầu thủ khoác áo một đội tuyển. Anh ghi tổng cộng 146 bàn thắng. Tại World Cup 2026, anh cũng lần đầu tiên lập công ở vòng knock-out khi thực hiện thành công quả phạt đền trong chiến thắng trước Croatia ở vòng 1/16.

Video: Ronaldo thực hiện quả phạt đền trước Croatia

Với số pha lập công này, Ronaldo được đánh giá là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha, tạo khoảng cách hơn 100 bàn so với người đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn mọi thời đại.

Không chỉ sở hữu hàng loạt kỷ lục cá nhân, anh còn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục ba danh hiệu lớn trong suốt sự nghiệp quốc tế. Cùng với đội tuyển quốc gia, Ronaldo đã giành được hai danh hiệu Nations League, bên cạnh chức vô địch EURO. Nếu tiếp tục thi đấu quốc tế, Ronaldo vẫn có thể góp mặt tại vòng loại và VCK EURO 2028. Giải đấu sẽ diễn ra khi anh bước sang tuổi 43.