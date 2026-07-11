Tân HLV Bồ Đào Nha Jorge Jesus: Ronaldo không bao giờ là vấn đề

(VTC News) -

Theo ESPN, ông Jorge Jesus đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đến hết World Cup 2030 với vai trò huấn luyện viên trưởng vào ngày 10/7. Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, nhà cầm quân 71 tuổi đã lên tiếng về tương lai của Cristiano Ronaldo. Ông khẳng định sẵn sàng chào đón Cristiano Ronaldo trở lại đội tuyển.

“Tôi vẫn chưa nói chuyện với Ronaldo. Cậu ấy sẽ không bao giờ là vấn đề đối với đội tuyển quốc gia hay với cá nhân tôi. Còn về những tranh cãi, mỗi người đều có quyền đưa ra quan điểm của mình. Khi đến thời điểm phải đưa ra quyết định, tôi sẽ nói chuyện riêng với Ronaldo cũng như với tất cả các cầu thủ khác.

Cậu ấy là biểu tượng của Bồ Đào Nha. Cậu ấy sẽ đi vào lịch sử. Tôi từng có quãng thời gian tuyệt vời khi làm việc với cậu ấy. Cậu ấy là người rất dễ hợp tác. Tôi cần nói chuyện với cậu ấy để biết cậu ấy muốn làm gì. Ronaldo luôn nói với tôi rằng cậu ấy muốn kết thúc sự nghiệp tại Al Nassr. Nếu cậu ấy đủ điều kiện để được triệu tập lên tuyển, tôi sẽ gọi”, tân HLV trưởng khẳng định.

Ông Jorge Jesus ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đến hết World Cup 2030. (Ảnh: AP)

Nhà cầm quân 71 tuổi là huấn luyện viên của Al Nassr giúp Cristiano Ronaldo giành danh hiệu vô địch Ả Rập Xê Út đầu tiên trong năm 2026. Theo vị HLV này, mối quan hệ giữa hai người luôn rất tốt.

“Khi còn làm việc cùng Ronaldo, tôi sử dụng cậu ấy khi thấy cần thiết. Có những trận tôi thậm chí không đăng ký cậu ấy vào danh sách dự bị. Mùa trước, cậu ấy thi đấu 31 trong số 50 trận. Tôi thay cậu ấy ra 16 lần và chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì. Tôi có một lợi thế lớn vì 12 cầu thủ được triệu tập dự World Cup lần này từng làm việc với tôi”, ông nhấn mạnh.

Ronaldo, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, không thể giúp Bồ Đào Nha vượt qua vòng 1/8 World Cup 2026 dù ghi được 3 bàn thắng. Sau khi đội nhà bị Tây Ban Nha loại, tiền đạo 41 tuổi tuyên bố chia tay các kỳ World Cup nhưng không khép lại khả năng tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia.

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Thất bại của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 cũng khiến ông Roberto Martinez lựa chọn rời ghế HLV trưởng. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) ngay sau đó đã lựa ông Jorge Jesus là người kế nhiệm.

Trận đấu đầu tiên của Jorge Jesus trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào ngày 24/9, khi đội bóng gặp Xứ Wales ở lượt trận mở màn bảng D UEFA Nations League.