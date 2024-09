Công trình Huyền thoại tre tại Phú Quốc đạt giải kiến trúc uy tín nhất thế giới

(VTC News) -

Công trình Huyền thoại tre Bamboo Legend thuộc tổ hợp Phú Quốc United Center vừa giành chiến thắng tại hạng mục Khách sạn của Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế 2024 IAA - giải thưởng về kiến trúc lâu đời và uy tín nhất thế giới. Bamboo Legend cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được vinh danh ở hạng mục này.

Cú đúp giải thưởng danh giá

Giải thưởng IAA (The International Architecture Awards) - do Bảo tàng Kiến trúc và thiết kế Chicago (Mỹ) phối hợp với Trung tâm kiến trúc, nghệ thuật Đô thị châu Âu và Nhà xuất bản Metropolitan Arts Press, Ltd. tổ chức - là giải thưởng quốc tế về kiến trúc lâu đời và uy tín nhất thế giới, trở thành chuẩn mực thành tựu kiến ​​trúc mà các kiến trúc sư, nhà thiết kế trên khắp thế giới hướng đến.

Công ty VTN Architects, đơn vị đại diện nộp hồ sơ tham dự giải thưởng IAA cho biết, năm 2024 với số lượng hồ sơ cao kỷ lục, hội đồng giảm khảo quốc tế gồm các nhà thiết kế và kiến trúc sư danh tiếng đã lựa chọn 190 trong số 850 danh sách rút gọn dự án. Sau nhiều vòng đánh giá, cuối cùng 9 công trình trên toàn thế giới được vinh danh ở hạng mục Khách sạn, trong đó có Bamboo Legend.

Bamboo Legend là dự án duy nhất của Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á được vinh danh, sánh ngang cùng những đỉnh cao thiết kế đến từ Mỹ, Canada, Nhật Bản, Na Uy, Trung Quốc, UAE.

Các chuyên gia IAA đánh giá: “Bamboo Legend trở thành biểu tượng của toàn bộ dự án và thu hút đông đảo khách du lịch đến với Phú Quốc United Center. Với diện tích xây dựng 1.460 m2, các kiến ​​trúc sư đã tạo ra một công trình bằng tre độc ​​đáo thể hiện đặc trưng văn hóa Việt Nam”.

Dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa - 1 trong 2 kiến trúc sư hàng đầu thế giới về tre, Bamboo Legend là sự sắp đặt vô cùng chính xác và kỳ công từ 42.000 cây tre tầm vông Tây Ninh tạo nên hình ảnh các biểu tượng văn hóa dân tộc đặc sắc.

Công trình cao gần 15 m, có diện tích lên đến 700 m2 cùng với kiến trúc kinh thành cổ "Tinh hoa Việt Nam" rộng 11.200 m2 liền kề hợp thành chuỗi biểu tượng văn hóa Việt đặc sắc, ấn tượng ngay tại mặt tiền của siêu quần thể Phú Quốc United Center, mang vẻ đẹp đậm đà bản sắc dân tộc đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Công trình còn được đánh giá rất cao về độ khó và phương pháp thi công chưa từng có tiền lệ khi toàn bộ kết cấu hoàn toàn không sử dụng đinh, ốc vít hay sắt thép để liên kết các thân tre với nhau. Thay vào đó, các cây tre được nối bằng chốt dài 30-40cm xuyên qua thân.

“Các kiến ​​trúc sư đã hoàn thiện “tác phẩm” theo một tiêu chuẩn và quy trình xây dựng tiên tiến với độ chính xác gần như tối đa” – IAA đánh giá về dự án mang tính biểu tượng cho du lịch đảo Ngọc.

Trước đó, Bamboo Legend từng giành chiến thắng "Best of best" tại Architecture Masterprize (AMP) 2023 – giải thưởng kiến trúc toàn cầu nhằm tôn vinh sự sáng tạo và đổi mới trong thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan…

Tâm huyết chủ đầu tư nhằm đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới

Sau hơn 3 năm ra mắt, Huyền thoại tre Bamboo Legend vẫn thuộc top những công trình khiến thế giới phải trầm trồ, là địa điểm hút chân du khách quốc tế mỗi khi đến Việt Nam, là điểm “nhất định phải đến” với mỗi du khách Việt.

Giám đốc một đơn vị lữ hành tại TP.HCM cho biết, rất đông các đoàn khách cả trong nước và quốc tế đều tò mò và muốn đến Phú Quốc để tận mắt chiêm ngưỡng Huyền thoại tre. Theo vị này, Bamboo Legend được chủ đầu tư Vingroup dành rất nhiều tâm huyết nhằm giới thiệu bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới.

Được đặt ở ngay mặt tiền siêu quần thể, Bamboo Legend hiện lên như một biểu tượng nghệ thuật, văn hóa tinh hoa từ cây tre – đại diện cho phẩm chất đặc sắc của người Việt là đoàn kết, thủy chung, thanh cao, bất khuất khiến du khách nhìn vào đều thấy phấn khích, tò mò, tạo ấn tượng mạnh mẽ “hớp hồn” ngay khi vừa đặt chân đến đây.

Bước vào bên trong, du khách sẽ vỡ òa ngạc nhiên bởi “bản giao hưởng” của 3 biểu tượng văn hóa truyền thống đặc trưng của người Việt là trống đồng, bông sen và cây tre được “điêu khắc” âm bản vô cùng tinh xảo, cầu kỳ tạo hiệu ứng thị giác choáng ngợp.

“Một công trình thuần Việt đặt giữa một siêu quần thể quy mô, hiện đại, sánh ngang cùng những công trình lấy cảm hứng từ tinh hoa kiến trúc thế giới là lý do khiến du khách phấn khích. Chính sự độc đáo, ý nghĩa và những giá trị văn hóa trường tồn của Việt Nam hiện diện đầy đủ đã khiến họ phải trầm trồ và nhớ mãi về Phú Quốc, về Việt Nam” – vị giám đốc nhìn nhận.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, “cha đẻ” của Công trình tre, từng chia sẻ: “Chúng ta làm được công trình phù hợp với vùng đất, con người là có được bản sắc. Và nếu công trình đó đưa được ra thế giới là chúng ta đã giới thiệu được bản sắc Việt của mình với bạn bè khắp châu lục”.

Với Bamboo Legend, Vingroupkiến tạo nên một công trình biểu tượng, vừa góp phần tôn vinh và quảng bá rộng rãi truyền thống văn hóa Việt ra thế giới, vừa là thỏi nam châm hút khách đặc biệt. Đây cũng chính là bản sắc để hút chân du khách đến với Việt Nam, mở ra một cánh cửa mới cho du lịch và giao lưu văn hóa quốc tế, từng bước đưa Việt Nam trở thành “điểm phải đến” trên bản đồ du lịch thế giới.

Tọa lạc tại Bắc Đảo Phú Quốc, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ và hoàn chỉnh hàng đầu châu Á - Phú Quốc United Center có quy mô lên tới 1.044 ha được phát triển bởi Tập đoàn Vingroup.

Phú Quốc United Center được vận hành theo mô hình “một điểm đến mọi nhu cầu” hoàn hảo. Với hệ sinh thái gồm hàng nghìn tiện ích và hạng mục giải trí kỷ lục: như Tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng mang thương hiệu Vinpearl quy mô và đẳng cấp bậc nhất khu vực.

Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam VinWonders, Công viên bảo tồn động vật bán hoang dã lớn bậc nhất châu Á Vinpearl Safari, thành phố mua sắm giải trí không ngủ đầu tiên tại Việt Nam - Grand World với chuỗi hoạt động choáng ngợp và hoành tráng bậc nhất khu vực…

Phú Quốc United Center không chỉ đáp ứng toàn diện nhu cầu hưởng thụ - vui chơi – nghỉ ngơi – khám phá cho mọi du khách mà còn mang đến những trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam.

Sự hiện diện của siêu quần thể Phú Quốc United Center là mốc son ý nghĩa trong định hướng phát triển mô hình kinh tế đêm, đồng thời đánh dấu bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong chiến lược trở thành “điểm đến mới của thế giới” sánh ngang các điểm đến giải trí như Sentosa, Ibiza hay Las Vegas…