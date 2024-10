Con người còn chật vật, AI đã vượt qua CAPTCHA với tỷ lệ 100%?

(VTC News) -

Khi truy cập một số trang web mới, nhất là các trang web nước ngoài, hình ảnh CAPTCHA hiện lên yêu cầu bạn lựa chọn những ô vuông có chứa một vật thể nhất định có lẽ đã chẳng còn gì xa lạ. Bài kiểm tra CAPTCHA thông dụng đó dựa trên nền tảng reCAPTCHA v2, là phiên bản phổ biến nhất áp dụng phương pháp nhận diện hình ảnh để xem bạn có phải con người hay không.

Tuy nhiên, reCAPTCHA v2 có lẽ đã thực sự lỗi thời. Mới đây, một nghiên cứu đăng tải trên nền tảng arXiv, sử dụng mô hình nhận dạng đối tượng YOLO (You Only Look Once) được huấn luyện chỉ với 14.000 hình ảnh giao thông đã vượt qua nền tảng này với tỉ lệ chiến thắng 100%.

CAPTCHA dựa trên hình ảnh đã dễ dàng bị AI vượt mặt với tỉ lệ 100%. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Hiện tại, nền tảng CAPTCHA mới nhất mà Google cung cấp là reCAPTCHA v3, không sử dụng các bài kiểm tra trực tiếp mà thay vào đó là các thuật toán theo dõi hành vi của người dùng trên web, giúp loại bỏ công đoạn gây khó chịu này. Tuy nhiên, một số website vẫn đang sử dụng reCAPTCHA v2 làm "lá chắn" dự phòng trong trường hợp reCAPTCHA v3 bị đánh lừa. Với việc reCAPTCHA v2 đã bị vô hiệu hóa, việc quản lý web và trải nghiệm duyệt web của người dùng có thể khác đi nhiều.

Như kết luận của bài báo gốc đã nói, "bằng cách tiến hành các thí nghiệm có hệ thống, chúng tôi nhận ra hệ thống tự động sử dụng các công nghệ AI tiên tiến, chẳng hạn như mô hình YOLO, có thể giải mã thành công CAPTCHA dựa trên hình ảnh. Phát hiện này làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy của CAPTCHA dựa trên hình ảnh như một phương pháp xác định để phân biệt giữa con người và bot. Phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng các cơ chế CAPTCHA hiện tại không miễn nhiễm với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng".

Sau khi thảo luận về đóng góp cho các nghiên cứu tương lai, bài báo tiếp tục, việc sử dụng reCAPTCHA v2 của Google đã đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện bảo mật trang web trên Internet bằng cách phân biệt thành công giữa người dùng thực tế và bot tự động.

Nó đáp ứng nhiều ứng dụng thực tế khác nhau, giải quyết một số vấn đề bảo mật cấp bách nhất trên Internet. Ví dụ, reCAPTCHA v2 giải quyết vấn đề thu thập dữ liệu trái phép; ngăn chặn hành vi đánh cắp thông tin tự động; tăng thu nhập từ quảng cáo hoặc giành lợi thế bất công.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng sự tồn tại của các hệ thống CAPTCHA mạnh mẽ, hoạt động tốt là cần thiết cho tương lai của một Internet lành mạnh.