(VTC News) -

“Con gì vừa bằng quả mướp, ăn cướp cả làng?” là câu đố dân gian quen thuộc, được nhiều thế hệ truyền tai nhau bởi cách ví von ngắn gọn nhưng đầy thú vị.

Khi đọc câu hỏi, nhiều người thường tập trung vào cụm từ “vừa bằng quả mướp” và cố hình dung kích thước của loài vật. Tuy nhiên, đây chưa chắc là chi tiết quan trọng nhất để tìm ra đáp án. Đôi khi, người xưa cố tình sử dụng hình ảnh so sánh để đánh lạc hướng người nghe.

Trong khi đó, vế “ăn cướp cả làng” lại là gợi ý đáng chú ý hơn. Hình ảnh này gắn với những khu vườn ở làng quê, nơi một số loài vật thường xuyên xuất hiện và khiến người trồng phải đau đầu vì rau quả bị phá.

Con gì vừa bằng quả mướp, ăn cướp cả làng?. (Ảnh minh hoạ)

Đó cũng là nét hấp dẫn của những câu đố dân gian. Chỉ bằng vài câu ngắn, người xưa đã khéo léo lồng ghép những hình ảnh quen thuộc của cuộc sống, buộc người nghe phải liên tưởng và suy luận thay vì tìm đáp án theo lối thông thường.

Bạn đã nghĩ ra đáp án chưa? Hãy thử suy luận từ những gợi ý trong câu hỏi trước khi đối chiếu với lời giải. Biết đâu, chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút, bạn sẽ nhanh chóng tìm được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.