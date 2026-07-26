Kết quả xổ số Huế hôm nay 26/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 26/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 26/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 26/7/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 26/7/2026

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- XSTTH 20/7/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 20/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 586052 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 20/7, kết quả xổ số Huế ngày 20/7/2026.

- XSTTH 19/7/2026

Kết quả xổ số ngày 19/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng như sau:

XSTTH 19/7, kết quả xổ số Huế ngày 19/7/2026.

- XSTTH 13/7/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 13/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 306089 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 13/7, kết quả xổ số Huế ngày 13/7/2026.

- XSTTH 12/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng ngày 12/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 010042 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 12/7, kết quả xổ số Huế ngày 12/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 26/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.