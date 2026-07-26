Nga tuyên bố tập kích cơ sở sản xuất UAV tại Kiev

(VTC News) -

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Kiev chuyên sản xuất máy bay không người lái (UAV) và các kho nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine tại tỉnh Odessa.

Một trong các mục tiêu ở Kiev là doanh nghiệp Smart Intelligent Systems, nơi sản xuất nhiều loại UAV cùng các linh kiện như thân máy bay, thiết bị điện tử, hệ thống dẫn đường, thiết bị quang học và pin.

(Ảnh minh hoạ: RT)

Nga cũng tuyên bố đã đánh trúng một cơ sở lắp ráp và lưu trữ UAV khác ở phía tây nam Kiev. Tại đây, các chuyên gia của một doanh nghiệp liên doanh Mỹ - Ukraine được cho là tham gia sản xuất tới 1.000 UAV mỗi tháng, gồm UAV tấn công AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet và UAV trinh sát RQ-100 Scout.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, AQ-400 Scythe là UAV cảm tử có thân bằng gỗ ép, tầm hoạt động công bố lên tới 750 km và mang đầu đạn khoảng 40 kg. Loại UAV này do công ty Ukraine Terminal Autonomy phát triển. Doanh nghiệp được thành lập vào giữa năm 2022 bởi các cựu quân nhân Anh, Australia cùng một kỹ sư Ukraine.

Tại tỉnh Odessa, Nga cho biết các cuộc tấn công đã phá hủy các bồn chứa nhiên liệu và chất bôi trơn tại cảng Chernomorsk, nơi được Moscow cáo buộc dùng để bảo đảm hậu cần cho quân đội Ukraine.

Giới chức Kiev cho biết hỏa hoạn đã bùng phát tại ba quận trong thành phố. Tại quận Desnyansky, một nhà kho, 10 ô tô và một xe tải trong bãi đỗ xe bị cháy. Trong khi đó, tại quận Solomensky, một tòa nhà phi dân cư bị hư hại và xảy ra hỏa hoạn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 8 tên lửa và 136 UAV các loại trong đợt tập kích qua đêm. Ông nói các cuộc tấn công còn nhằm vào các khu vực Kherson, Zaporizhzhia và Donetsk do Nga kiểm soát, cũng như các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Chernihiv của Ukraine.

Theo ông Zelensky, nhiều mục tiêu đã bị đánh chặn, nhưng không phải tất cả; một tên lửa đạn đạo đã đánh trúng thủ đô Kiev, khiến 3 người bị thương.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng 1 tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-59/69, 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và hơn 100 UAV trong đợt tấn công.

Theo phía Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 1 tên lửa hành trình, 5 tên lửa đạn đạo và 104 UAV. Tuy nhiên, 2 tên lửa đạn đạo và 27 UAV vẫn đánh trúng 18 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống 7 địa điểm khác.

Nga cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine là động thái đáp trả các cuộc tập kích tầm xa của Kiev nhằm vào hạ tầng dân sự và các cơ sở trọng yếu trên lãnh thổ Nga. Moskva khẳng định không nhằm vào dân thường.