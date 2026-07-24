Trực tiếp bóng đá Timor Leste vs Việt Nam 20h30 ngày 24/7, ASEAN Cup 2026

Cập nhật tỷ số Timor Leste vs Việt Nam
TIMOR LESTE 0 0 VIỆT NAM
Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam bắt đầu lúc 20h30 ngày 24/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Timor Leste vs Việt Nam mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Timor Leste vs Việt Nam
Timor Leste gặp Việt Nam ở lượt trận đầu tiên bảng A ASEAN Cup 2026. Màn so tài diễn ra lúc 20h30 ngày 24/7 trên sân Chonburi, tỉnh Chonburi, Thái Lan.
Timor Leste đứng tên đội chủ nhà nhưng lựa chọn sân Chonburi làm địa điểm thi đấu do sân vận động quốc gia chưa đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức giải. Đội bóng này cũng tiếp tục sử dụng sân đấu tại Thái Lan khi gặp Indonesia ngày 31/7.
Bảng A gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội có hai trận sân nhà và hai trận sân khách. Hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào bán kết.
Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam và Timor Leste đối đầu tại giải vô địch Đông Nam Á. Timor Leste có lần thứ năm góp mặt ở vòng bảng, trong khi Việt Nam bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch.
Đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 99 thế giới, cao hơn 102 bậc so với Timor Leste. Đội tuyển Việt Nam đã ba lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 2008, 2018 và 2024, nhưng chưa từng bảo vệ thành công danh hiệu.
Timor Leste giành vé dự vòng bảng sau khi thắng Brunei với tổng tỷ số 6-1 ở vòng loại. Họ thắng 3-0 trên sân khách trước khi tiếp tục đánh bại đối thủ 3-1 trong trận lượt về.
Link FPT Play trực tiếp Timor Leste vs Việt Nam
Trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt). Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các nền tảng truyền hình trực tuyến như VTVgo, TV360.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Timor Leste vs Việt Nam: https://www.youtube.com/watch?v=KVOtl-9ha8A hoặc https://fptplay.vn/su-kien/timorleste-viet-nam-6a5dfd46623048a9a0090b9f
Khán giả xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 trên điện thoại có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ link xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam tham dự.
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