Phát hiện thêm mộ tập thể cùng nhiều di vật của Anh hùng liệt sĩ ở Đồng Nai

Theo nhận định ban đầu của Đội K72, mộ tập thể này có 6 hài cốt của các liệt sĩ cùng nhiều di vật chiến đấu và vật dụng cá nhân.

Trong số hiện vật được tìm thấy có hai ví da, bên trong lưu giữ nhiều ảnh chân dung bộ đội, có thể là ảnh của liệt sĩ, cùng hình ảnh người thân. Những bức ảnh được đánh giá là manh mối quan trọng, phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ và tìm kiếm thân nhân. Các di vật này đang được đội K72 bảo quản theo quy trình để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Đội K72 phát hiện khu mộ tập thể với nhiều di vật.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính uỷ Bộ CHQS TP Đồng Nai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TP Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra Đội K72 và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K72 khắc phục khó khăn, xây dựng quyết tâm cao trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ cùng di vật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khu vực xã Minh Đức giữ vị trí cửa ngõ quan trọng để lực lượng cách mạng tiếp cận, tổ chức tiếp tế, đồng thời là tuyến phòng thủ trọng yếu, nơi địch tập trung hỏa lực nhằm ngăn chặn các hoạt động của ta.

Giai đoạn 1967-1975, khu vực này diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt của lực lượng du kích địa phương và các đơn vị chủ lực như Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Trung đoàn 201 (Sư đoàn 302). Nhiều cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.

Chiếc ví da có ảnh cá nhân được tìm thấy trong khu mộ tập thể.

Từ khi triển khai chiến dịch, trên cơ sở thông tin do các nhân chứng lịch sử cung cấp, sau 20 ngày khẩn trương khảo sát, mở rộng phạm vi đào thăm dò, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện thêm 22 hài cốt của các Anh hùng liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có khu mộ tập thể.

Đội K72 phát hiện nhiều di vật như 1 khẩu súng AK, 6 cây bút, trong đó có 1 bút mực, 4 bút bi, 1 bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép, 4 hàm răng, 1 mẩu dây đai lưng cùng nhiều di vật khác. Đặc biệt một cây bút mực có khắc 2 chữ “Tiến Quy” cùng hình đôi chim bồ câu.