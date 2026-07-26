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Xuất bản ngày 26/07/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 26/07/2026 03:00 PM

XSKT 26/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 26/7/2026

(VTC News) - XSKT 26/7, trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 26/7/2026, xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26/7/2026, xổ số Kon Tum 26/7.

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 26/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 26/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 26/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 26/7/2026 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26/7/2026

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- XSKT 19/7/2026

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 19/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 359736 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKT 19/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 19/7/2026.

XSKT 19/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 19/7/2026.

- XSKT 12/7/2026

Kết quả xổ số ngày 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng với dãy số giải đặc biệt là 613301 và các hạng giải khác như sau:

XSKT 12/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 12/7/2026.

XSKT 12/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 12/7/2026.

- XSKT 5/7/2026

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 5/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 818561 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKT 5/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 5/7/2026.

XSKT 5/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 5/7/2026.

- XSKT 28/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng ngày 28/6/2026 như sau:

XSKT 28/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026.

XSKT 28/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 26/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Minh Trang(tổng hợp)
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