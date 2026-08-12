Phát hiện thi thể nam thanh niên bên ngầm tràn ở Quảng Trị

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Hồ Thúy Vinh - Chủ tịch UBND xã Tân Lập (Quảng Trị) xác nhận, cơ quan công an và các đơn vị chức năng liên quan đang điều tra vụ thanh niên được phát hiện chết bất thường bên ngầm tràn tại địa phương.

Theo chủ tịch UBND xã Tân Lập, thi thể nạn nhân là nam giới được phát hiện tại khu vực ngầm tràn trên tuyến đường đi qua thôn Hướng Lộc, xã Tân Lập vào khoảng hơn 7h sáng 12/8, tuổi đời nạn nhân đoán nằm trong độ tuổi thanh niên, thời gian tử vong chưa quá lâu.

“Hiện chúng tôi chỉ nắm được thông tin ban đầu là nạn nhân không phải người địa phương và thông tin cụ thể phải chờ kết luận của cơ quan công an“, Chủ tịch UBND xã Tân Lập thông tin.

Được biết, vài ngày gần đây, mưa lớn kèm theo dông gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ (chủ yếu là các ngầm tràn) tại nhiều địa phương ở nhiều xã miền núi phía Nam của tỉnh Quảng Trị, trong đó có xã Tân Lập.

Những ngày qua mưa lớn khiến nhiều ngầm tràn ở các xã miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị ngập sâu. (Ảnh: Văn phòng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Quảng Trị)

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ 10/8 đến sáng 11/8, khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to như Hướng Lộc 186,0 mm; Lao Bảo 178,4 mm; Tân Long 175,2 mm; A Dơi 146,8 mm; Thanh 134,8 mm; Húc 132,2 mm… Mưa lớn khiến một số ngầm tràn tại các xã miền núi phía Nam tỉnh ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông.

Có 13 điểm ngầm, tràn bị ngập, gây ách tắc giao thông: Xã Tân Lập có 5 điểm ngập (tràn tại thôn Cồn Cheng, tràn tại thôn Trung Sơn, tràn tại thôn Ta Xía, tràn Cu Dừn và tràn Ta Roa thôn Hướng Lộc).

Xã Lìa có 3 điểm ngập (cầu tràn A Xóc Lìa, cầu tràn Thanh thôn Thanh Mới, cầu tràn A Xing thôn A Xing). Xã A Dơi có 1 điểm ngập tại cầu tràn Km31 đường 586. Xã Hướng Phùng cũng có 1 điểm ngập tại cầu tràn Doa Mã Lai và xã Khe Sanh có 3 điểm ngập (cầu tràn thôn Ván Ri, cầu tràn tại Thôn Ruộng, cầu tràn tại thôn Cu Dông).

Ngoài ra, cầu tràn thôn Ba Nang cũ (xã Ba Nang) đang sửa chữa, do nước thượng nguồn đổ về mạnh nên bị trôi gãy. Hiện người, phương tiện không qua lại được. Cống tại khu vực chốt 38 của bộ đội biên phòng (xã Lao Bảo) bị sạt lở khoảng 2 mét. Hơn 1,0 hecta lúa ở thôn Ruộng (xã Khe Sanh) bị ngập.

Mưa lớn cũng khiến khu đất nhà bà Nguyễn Thị Sương (thôn 2, xã Khe Sanh) có nguy cơ sạt lở. UBND xã Khe Sanh triển khai công tác cảnh báo khu vực nguy hiểm và vận động hộ gia đình đến nhà người thân để đảm bảo an toàn.