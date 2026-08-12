Chuyên gia Trung Quốc giảng huấn phẫu thuật bằng robot tại Huế

(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức khóa đào tạo phẫu thuật robot cơ bản diễn ra từ ngày 5 - 12/8, nhằm cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng thực hành phẫu thuật robot và chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ ngoại khoa, sản khoa, đáp ứng xu hướng phát triển của ngoại khoa hiện đại.

Ban giảng huấn gồm các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Trung ương Huế gồm GS.TS Phạm Như Hiệp; PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân; TS.BS Hồ Văn Linh; PGS.TS Hồ Hữu Thiện; PGS.TS Phạm Ngọc Hùng.

Tham gia giảng huấn còn có TS.BS Phạm Trung Hiếu là chuyên gia của Bệnh viện số 1, Đại học Y Quảng Tây (Trung Quốc) và BS Wang Yu Jia, BS Deng Mei Yu - hai chuyên gia phẫu thuật robot Kangduo (Trung Quốc).

Các chuyên gia hàng đầu tại Trung Quốc và Bệnh viện Trung ương Huế tham gia giảng huấn cho 22 học viên đến từ nhiều bệnh viện, cơ sơ y tế tại miền Trung.

22 học viên đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước, gồm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng và Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai.

Hệ thống robot được sử dụng trong đào tạo là Kangduo SR2000, do Harbin Sagebot Intelligent Medical Equipment Co., Ltd sản xuất tích hợp công nghệ nội soi 3D, hỗ trợ phẫu thuật viên nâng cao độ chính xác của thao tác, tăng khả năng linh hoạt trong không gian hẹp, góp phần giảm xâm lấn, hạn chế mất máu và hỗ trợ người bệnh phục hồi sớm sau phẫu thuật.

Hệ thống có thể ứng dụng trong nhiều chuyên ngành ngoại khoa như tiết niệu, ngoại tiêu hóa, sản phụ khoa, lồng ngực, tim mạch, nhi khoa và phẫu thuật đầu cổ.

Chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết, thực hành 3 ngày Dry Lab (chuyên sâu trên hệ thống phẫu thuật robot) và 3 ngày Wet Lab (phẫu thuật trên động vật).

Nội dung bao gồm làm quen với nền tảng phẫu thuật robot, kỹ năng điều khiển tay máy robot, đồng thời cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật robot trong các chuyên ngành như tiết niệu, ngoại tiêu hóa và phụ khoa. Học viên hoàn thành khóa học đã được cấp chứng chỉ đào tạo kỹ thuật chuyên môn theo quy định.