Chuyên gia thời tiết: Nắng nóng bao trùm cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Video: Chuyên gia nhận định thời tiết trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5.

Tối 22/4, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5 (từ 27/4-1/5), nắng nóng sẽ là thời tiết chủ đạo bao trùm hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Cụ thể, những ngày đầu nghỉ lễ (từ 27-29/4), các tỉnh, thành phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thu đô Hà Nội sẽ xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt ban ngày cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Ngày 30/4 và 1/5, nắng nóng ở khu vực này sẽ suy giảm, chỉ còn cục bộ một vài nơi với mức nhiệt 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

"Nơi nắng nóng nhất trên cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ là phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất ban ngày khả năng phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt", ông Thành đưa ra nhận định.

Tây Nguyên và Nam Bộ xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trong 5 ngày nghỉ lễ, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cũng theo ông Thành, trong những ngày nắng mạnh như vậy, chiều tối và tối khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

"Nắng nóng là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ gây nguy cơ cháy nổ ở khu vực dân cư, cháy rừng cũng như ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân như gây mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ...

Những ngày nghỉ lễ sắp tới, khi tham gia các hoạt động ngoài trời, người dân cần chú ý điều kiện sức khoẻ, mang theo nước uống, ô dù để che chắn nắng, ra đường cần mặc kín tránh quần áo quá dày và tối màu vì dễ hấp thụ nhiệt, giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Người dân cần đến cơ sở y tế ngay nếu cảm thấy các triệu chứng sốc nhiệt gây ra, đồng thời cập nhật thường xuyên các bản tin nắng nóng của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia", ông Thành lưu ý.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 22/4, Quảng Trị đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38,3 độ C, Trà My (Quảng Nam) 37,3 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 38,6 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Ayunpa (Gia Lai) 38 độ C, An Khê (Gia Lai) 36.6 độ C, Bến Tre 36 độ C.