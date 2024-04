Nắng nóng gay gắt, du khách nước ngoài đổ ra bãi biển đẹp nhất châu Á giải nhiệt

Tại Quảng Nam, trong ngày 22/4, nền nhiệt ngoài trời lên đến 37-38 độ C với tiết trời hết sức oi bức. Để giải tỏa sự ngột ngạt, nhiều du khách đổ ra bãi biển An Bàng (phường Cẩm An, TP Hội An) vui chơi, tắm mát. Bãi biển này vừa lọt vào top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á 2024 do nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor công bố.