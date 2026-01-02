Các mẫu cổng nhà mái Thái được ưa chuộng nhất hiện nay

(VTC News) -

Những năm gần đây, xu hướng thiết kế cổng nhà theo phong cách mái Thái ngày càng được ưa chuộng bởi vẻ đẹp sang trọng, cân đối và phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là điểm nhấn đầu tiên của ngôi nhà, cổng mái Thái còn phản ánh gu thẩm mỹ, phong thủy và cá tính của chủ nhân.

Ưu điểm của cổng nhà mái Thái

Cổng nhà mái Thái được nhiều gia đình lựa chọn nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật cả về thẩm mỹ lẫn công năng.

Trước hết, thiết kế mái Thái với độ dốc hợp lý giúp thoát nước mưa nhanh, hạn chế tình trạng ứ đọng, thấm dột, đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều ở Việt Nam.

Về mặt thẩm mỹ, cổng mái Thái mang vẻ đẹp cân đối, thanh thoát và sang trọng, dễ hài hòa với nhiều phong cách kiến trúc từ nhà phố, nhà vườn đến biệt thự. Kiểu mái này còn tạo điểm nhấn ấn tượng cho mặt tiền, góp phần nâng cao giá trị tổng thể của ngôi nhà.

Bên cạnh đó, cổng mái Thái có khả năng chống nóng tốt, giúp không gian khu vực cổng luôn khô ráo, bền đẹp theo thời gian.

Về phong thủy, mái Thái với hình dáng cao ráo, thoáng đãng được cho là giúp lưu thông sinh khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Một số mẫu cổng mái Thái đẹp hiện nay

Cổng mái Thái ngói xanh tráng men

(Ảnh: Goldenviet)

Đây là loại cổng được sử dụng phổ biến nhất. Ngói xanh làm từ đất nung tráng men màu xanh, có độ bền cao.

Cổng mái Thái ngói đỏ

(Ảnh: Goldenviet)

Phần mái được lợp ngói đỏ đất nung tạo nên vẻ cổ điển, gần gũi và hài hòa với thiên nhiên. Khung cổng làm từ sắt sơn tĩnh điện với họa tiết hoa văn nhẹ nhàng.

Ưu điểm của mẫu cổng nhà này là tính bền vững, không quá phô trương nhưng luôn toát lên sự trang nhã.

Cổng mái Thái kết hợp sắt nghệ thuật

(Ảnh: Homehome)

Mẫu cổng kết hợp sắt nghệ thuật uốn định hình với mái Thái tạo được điểm nhấn mạnh mẽ, phù hợp với tổng thể kiến trúc hiện đại — thanh thoát nhưng vẫn giữ nét thẩm mỹ Á Đông.

Cổng mái Thái bằng inox

(Ảnh: Homehome)

Cổng mái Thái bằng inox có độ bền cao, vẻ sáng bóng, phù hợp với những ngôi nhà hiện đại.

Cổng mái Thái tân cổ điển

(Ảnh: Homehome)

Với thiết kế hoa văn phức tạp và các chi tiết trang trí cổ điển, cổng mái Thái tân cổ điển là điểm nhấn ấn tượng, làm tăng vẻ uy nghi cho công trình.

Cổng nhà mái Thái bằng gỗ

(Ảnh: Enbasic)

Với chất liệu gỗ tự nhiên, loại cổng này mang đến vẻ đẹp gần gũi với thiên nhiên. Gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, tạo điểm nhấn nghệ thuật cho không gian.