Những mẫu nhà mái Thái đẹp, đáng tham khảo năm 2026

(VTC News) -

Không chỉ giữ được nét thanh thoát, cao ráo vốn có, các mẫu nhà mái Thái năm 2026 “lột xác” mạnh mẽ nhờ tư duy thiết kế hiện đại, tối ưu công năng và đề cao trải nghiệm sống bền vững.

Nhà mái Thái tối giản

Trước đây, nhà mái Thái thường gắn với phong cách cầu kỳ, nhiều chi tiết trang trí. Tuy nhiên, năm 2026 chứng kiến sự lên ngôi của nhà mái Thái hiện đại tối giản. Thiết kế tập trung vào hình khối vuông vức, đường nét dứt khoát, hạn chế phào chỉ rườm rà. Mái Thái vẫn giữ độ dốc đặc trưng nhưng được tinh giản về hình thức, tạo cảm giác thanh thoát và thời thượng.

(Ảnh: Vinhtuong)

Gam màu trung tính như trắng, xám, be, ghi kết hợp mái ngói xanh than, xám đậm hoặc nâu đất giúp tổng thể ngôi nhà vừa sang trọng vừa bền màu theo thời gian. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ yêu thích lối sống gọn gàng, hiện đại.

Nhà ống mái Thái

(Ảnh: Nhadepktv)

Nhà ống mái Thái 2 tầng sử dụng tông trắng chủ đạo kết hợp các màu trung tính tạo sự tương phản. Hệ cửa kính và lan can ban công giúp tăng tiết diện lấy sáng, đồng thời làm tăng cảm giác chiều cao của ngôi nhà.

Nhà mái Thái 2 tầng tân cổ điển

(Ảnh: Nhadepktv)

Mẫu nhà 2 tầng sử dụng tôn lạnh làm mái, thay cho gạch ngói thông thường. Ưu điểm của tôn lạnh là nhiều màu, chống thấm dột, độ bền cao và không phải đảo ngói.

Phần cổng chia thành hai không gian. Tường rào sử dụng gạch thông gió, vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa lấy được gió từ bên ngoài. Phía trước có thêm bồn hoa nhỏ làm điểm nhấn.

Mái vòm uốn cong mềm mại, hai bên có trụ cột tròn, góp phần tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Nhà ống mái Thái

(Ảnh: Nhadepktv)

Toàn bộ hệ cửa của mẫu nhà ống 3 tầng bằng nhôm kính bản lớn giúp lấy sáng hiệu quả. Khu vực ban công tầng 2 và tầng 3 bố trí bồn hoa nhỏ để trồng cây xanh. Mặt tiền tầng 1 ốp đá hoa cương làm tăng vẻ đẹp sang trọng của ngôi nhà.

Nhà mái Thái sân vườn

(Ảnh: Viettel Construction)

Nhà mái Thái sân vườn là kiến trúc phù hợp với gia chủ muốn sống gần gũi thiên nhiên. Kiểu nhà này thường xây trên khu đất rộng, có hồ cá, tiểu cảnh tạo không gian thư giãn.

Nhà mái Thái có gara

(Ảnh: Noithatducduong)

Nhà cấp 4 mái Thái có gara ngày càng được ưa chuộng trong cuộc sống hiện đại. Gia chủ có thể tận dụng không gian gara theo ý muốn, từ cất giữ xe đến tổ chức hoạt động của gia đình.