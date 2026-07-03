(VTC News) -

Trên sân BC Place ở Vancouver (Canada), đội tuyển Thụy Sỹ giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Algeria. Lần đầu tiên kể từ sau World Cup 1938, bóng đá Thụy Sỹ mới thắng trận ở vòng loại trực tiếp của giải đấu. Breel Embolo và Dan Ndoye là những cầu thủ ghi bàn đưa Thụy Sỹ vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Manzambi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. (Ảnh: Reuters)

Algeria cầm bóng nhiều hơn trong hiệp một nhưng Thụy Sỹ lại nắm lợi thế về tỷ số khi bước vào giờ nghỉ. Đội bóng châu Phi kiểm soát bóng 59%, thực hiện 323 đường chuyền nhưng chỉ tạo ra 0,53 bàn thắng kỳ vọng. Ngược lại, Thụy Sỹ không áp đảo cũng không tấn công liên tục nhưng cơ hội của họ rõ ràng hơn.

Bước ngoặt đến ngay phút 10. Johan Manzambi tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc tại World Cup 2026 với pha đột phá ở cánh trái và kiến tạo. Breel Embolo dễ dàng đưa bóng vào khung thành rộng mở.

Video: Thụy Sỹ mở tỷ số ở phút thứ 10

Bàn thắng sớm giúp đội bóng châu Âu thuận lợi kiểm soát trận đấu theo cách ưa thích. Họ không cần giữ bóng nhiều nhưng vẫn duy trì thế trận an toàn và giữ sự chủ động trong các pha chuyển trạng thái. Algeria cố gắng đẩy cao đội hình nhưng các pha tấn công của họ bế tắc trước đội hình được tổ chức kín kẽ ở sân nhà của đối thủ.

Cục diện hiệp hai không thay đổi, thậm chí Thụy Sỹ còn ghi bàn nhanh hơn. Dan Ndoye nâng tỷ số lên 2-0 cho Thụy Sỹ ở pha tấn công đầu tiên sau khi giao bóng.

Video: Thụy Sỹ nâng tỷ số lên 2-0

Thụy Sỹ tiếp tục kiểm soát trận đấu theo cách giống như hiệp một. Họ phòng ngự chủ động, đủ để khiến cho đối thủ bế tắc, đồng thời luôn có đủ quân số cần thiết để tạo ra sóng gió trong những pha tấn công đáp trả.

Algeria chỉ có 3 pha dứt điểm, không lần nào đưa bóng trúng đích trong hiệp hai. Ngược lại, Thụy Sỹ tạo ra thêm nhiều cơ hội và lẽ ra có thể ghi thêm bàn thắng nếu các tiền đạo của họ xử lý bình tĩnh, chắt chiu hơn.

Dù vậy, tỷ số 2-0 vẫn đủ để Thụy Sỹ giành quyền đi tiếp. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Murat Yakin ở vòng 1/8 là Colombia hoặc Ghana.

Thụy Sỹ 2 0 Algeria Embolo 10‘ Ndoye 46’

Thống kê trận Thụy Sỹ 2-0 Algeria.

Chấm điểm cầu thủ Thụy Sỹ và Algeria.

Thông tin Thụy Sỹ và Algeria trước trận đấu

Thụy Sỹ gặp Algeria ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại BC Place, Vancouver, Canada. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng B và một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội thắng cặp Thụy Sỹ vs Algeria gặp Colombia hoặc Ghana ở vòng 1/8.

Opta đánh giá Thụy Sỹ có 49,8% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Algeria là 22,8%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 27,4%.

Thụy Sỹ đấu với Algeria ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thụy Sỹ đứng đầu bảng B với 7 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin hòa Qatar 1-1, thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 và thắng Canada 2-1. Algeria đi tiếp với vị trí thứ ba bảng J. Đội bóng Bắc Phi thua Argentina 0-3, thắng Jordan 2-1 và hòa Áo 3-3 ở lượt cuối.

Thụy Sỹ ghi 7 bàn ở vòng bảng, còn Algeria ghi 5 bàn trong 2 trận gần nhất nhưng cũng thủng lưới 7 lần sau 3 trận.

Thụy Sỹ đang tìm chiến thắng đầu tiên ở một trận loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1954. Trong khi đó, Algeria mới có lần thứ hai góp mặt ở vòng knock-out sau lần đầu năm 2014.

Hai đội chưa từng gặp nhau ở một trận chính thức. Trong 2 trận giao hữu trước đây, Thụy Sỹ đều thắng Algeria, lần lượt với tỷ số 2-1 năm 1983 và 2-0 năm 1986.