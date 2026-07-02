Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Thụy Sỹ vs Algeria, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Thụy Sỹ vs Algeria diễn ra lúc 10h ngày 3/7 trên sân BC Place (Vancouver, Canada). Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Colombia hoặc Ghana ở vòng 1/8.

Thụy Sỹ đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận, lần lượt hòa Qatar rồi thắng Bosnia & Herzegovina và Canada. Algeria đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, sau trận hòa 3-3 trước Áo ở lượt cuối.

Siêu máy tính dự đoán Thụy Sỹ vs Algeria ra sao?

Thuật toán mô phỏng dự đoán kết quả trận đấu của Opta nhận định Thụy Sỹ có 49,5% khả năng thắng trong 90 phút. Algeria đạt 23,9%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 26,6%.

Nếu tính xác suất đi tiếp, Thụy Sỹ có 63,75% cơ hội vào vòng 16 đội, trong khi con số của Algeria là 36,25%. Khoảng cách này cho thấy Thụy Sỹ nhỉnh hơn, nhưng Algeria vẫn có khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Thụy Sỹ đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận. (Ảnh: AP)

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Thụy Sỹ. Theo nguồn này, Thụy Sỹ có 41,25% khả năng thắng, Algeria đạt 31,8%, còn tỷ lệ hòa là 26,95%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng về một trận đấu không quá nhiều bàn. Mốc dưới 2,5 bàn đạt 55,25%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 49,75%.

Ưu thế của Thụy Sỹ

Granit Xhaka vẫn là trung tâm trong cách Thụy Sỹ kiểm soát nhịp độ. Theo Opta, anh là cầu thủ có nhiều đường chuyền xuyên tuyến nhất vòng bảng với 53 lần, đồng thời có 24 lần đoạt lại quyền kiểm soát bóng trong giai đoạn vòng bảng. Anh là nhân tố quan trọng giúp Thụy Sỹ giữ được cấu trúc khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Johan Manzambi là điểm nhấn khác. Cầu thủ 20 tuổi ghi 3 bàn từ 3 cú sút trúng đích tại World Cup 2026, đem lại thêm phương án đột biến cho hàng công. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Xhaka và năng lượng của Manzambi giúp Thụy Sỹ có nhiều cách tiếp cận trận đấu hơn.

Dù vậy, thành tích ở vòng knock-out của Thụy Sỹ vẫn là nỗi lo. Năm trong chín trận loại trực tiếp gần nhất của họ tại các giải lớn phải bước vào loạt luân lưu, trong đó họ bị loại tới bốn lần. Tính trong 90 phút, Thụy Sỹ chỉ thắng 1/12 trận gần nhất ở vòng knock-out (hòa 5, thua 6).

Riêng tại World Cup, thống kê còn tệ hơn khi Thụy Sỹ đã thua cả bảy lần liên tiếp ở vòng đấu loại trực tiếp trong suốt 88 năm qua. Dù vậy, Thụy Sỹ từ lâu luôn là đối thủ rất khó chịu tại các giải đấu lớn. Kinh nghiệm của những trụ cột dày dạn trận mạc cũng giúp họ được đánh giá nhỉnh hơn trước Algeria.

Algeria chưa thể chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trước các đội châu Âu ở World Cup. (Ảnh: AP)

Cơ hội của Algeria

Algeria trải qua vòng bảng nhiều biến động. Họ thua Argentina 0-3, thắng Jordan 2-1 rồi hòa Áo 3-3 để giành vé đi tiếp. Đại diện châu Phi ghi 5 bàn nhưng cũng để thủng lưới 7 lần, cho thấy lối chơi còn thiếu cân bằng.

Điểm mạnh của Algeria nằm ở khả năng tạo đột biến từ các cầu thủ tấn công. Riyad Mahrez đã tham gia trực tiếp vào 3 bàn thắng của Algeria ở vòng bảng, trong khi Ibrahim Maza là nhân tố đáng chú ý ở khả năng rê bóng. Theo Opta, Maza hoàn tất 13 pha qua người ở vòng bảng, nhiều nhất giải đấu.

Vấn đề của Algeria nằm ở khả năng bảo vệ khu vực trước vòng cấm. HLV Vladimir Petkovic thừa nhận đội bóng của ông đã để thủng lưới quá nhiều, trong đó phần lớn đến từ các cú sút ngoài vùng cấm. Nếu không giảm khoảng trống cho Xhaka, Vargas hay Manzambi, Algeria sẽ gặp nhiều rủi ro.

Đáng chú ý, Algeria vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trước các đội châu Âu tại World Cup (hòa 4, thua 5) kể từ cú sốc đánh bại Tây Đức năm 1982.

Dự đoán Thụy Sỹ vs Algeria

Dự đoán Thụy Sỹ - Algeria: Đội nào thắng?

Thụy Sỹ nhiều khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng đây không phải trận đấu mà họ dễ tạo cách biệt sớm. Algeria có xu hướng chơi tốt hơn khi trận đấu mở ra khoảng trống, đặc biệt trong các pha chuyển trạng thái qua Mahrez, Maza hoặc Gouiri.

Nhịp trận có thể nghiêng về khả năng hai đội chơi thận trọng, bởi cả hai đều không muốn để lộ khoảng trống ở trung lộ. Thụy Sỹ sở hữu cấu trúc ổn định hơn và có nhiều phương án điều tiết trận đấu, trong khi Algeria cần tận dụng những thời điểm đối thủ mất cân bằng để tạo cơ hội.

Chỉ số bàn thắng cho thấy trận đấu có thể diễn ra trong thế trận chặt chẽ, có ít khoảnh khắc rõ ràng và được định đoạt bởi khả năng xử lý ở khu vực cuối sân. Thụy Sỹ nhỉnh hơn nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa và kinh nghiệm duy trì thế trận trong các trận đấu lớn.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sỹ 1-0 Algeria.