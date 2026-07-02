(VTC News) -

Trận Thụy Sỹ vs Algeria thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 10h ngày 3/7 (giờ Việt Nam) tại sân BC Place, Vancouver (Canada). Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá Thụy Sỹ có 49,5% khả năng thắng trong 90 phút, Algeria là 23,9%, còn khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 26,6%.

Thụy Sỹ vào vòng loại trực tiếp với ngôi đầu bảng B, còn Algeria đi tiếp bằng suất dành cho một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt. Phong độ ấn tượng của bộ đôi tiền đạo Ruben Vargas, Johan Manzambi có thể định đoạt trận đấu theo hướng có lợi cho Thụy Sỹ.

Thông tin nhanh trận Thụy Sỹ vs Algeria Thời gian: 10h ngày 3/7 (giờ Việt Nam) Sân: BC Place, Vancouver, Canada Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6

Nhận định bóng đá Thụy Sỹ vs Algeria

Thụy Sỹ vượt qua vòng bảng theo những bước đi thực dụng. Họ hòa Qatar 1-1, thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 rồi vượt qua chủ nhà Canada 2-1 để chiếm ngôi đầu. Đội bóng của Murat Yakin không phô diễn sức mạnh nổi trội nhưng tạo ra cảm giác chắc chắn và ổn định.

Algeria lại vào vòng 1/16 theo kịch bản nhiều biến động. Sau trận thua Argentina 0-3, đội bóng Bắc Phi thắng Jordan 2-1 và hòa Áo 3-3 ở lượt cuối. Họ ghi 5 bàn trong 2 trận gần nhất, nhưng cũng thủng lưới 7 bàn sau vòng bảng.

Thụy Sỹ đấu với Algeria ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Thụy Sỹ nhỉnh hơn về cân bằng đội hình, khả năng kiểm soát khu trung tuyến và kinh nghiệm ở các vòng đấu loại trực tiếp. Algeria không cần cầm bóng nhiều để gây nguy hiểm. Nếu Mahrez và Maza nhận bóng ở khoảng trống sau lưng tuyến giữa, hàng thủ Thụy Sỹ sẽ phải lùi nhanh để tránh bị kéo vào thế đua tốc độ.

Phong độ Thụy Sỹ

Thụy Sỹ ghi 7 bàn và thủng lưới 3 lần ở vòng bảng World Cup 2026. Họ khởi đầu chưa thật trơn tru trước Qatar, nhưng điều chỉnh tốt ở 2 lượt sau. Chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina cho thấy chiều sâu tấn công của đội bóng châu Âu, khi Ruben Vargas và Johan Manzambi tạo khác biệt sau khi vào sân.

Manzambi là phát hiện đáng chú ý. Cầu thủ 20 tuổi ghi 3 bàn chỉ sau 3 cú sút trúng đích tại World Cup đầu tiên, giúp Thụy Sỹ có thêm điểm chạm sáng tạo phía sau trung phong. Xhaka vẫn là trung tâm vận hành. Anh dẫn đầu vòng bảng về số đường chuyền xuyên tuyến và có thể chạm mốc 150 trận cho đội tuyển.

Manzambi (bên trái) có phong độ cao. (Ảnh: Reuters)

Điểm mạnh của Thụy Sỹ là khả năng giữ cự ly giữa hai tuyến. Tuy nhiên, thành tích ở vòng loại trực tiếp World Cup vẫn là áp lực lớn. Họ đã nhiều lần bị kéo vào các trận đấu dài hơi, trong đó yếu tố kiểm soát thời điểm có thể quyết định cục diện.

Phong độ Algeria

Algeria tạo cảm giác bất ổn hơn Thụy Sỹ, nhưng sức tấn công của họ không dễ xem nhẹ. Trận hòa Áo 3-3 cho thấy đội bóng của Vladimir Petkovic có thể sống tốt trong thế trận đổi nhịp. Mahrez ghi 2 bàn ở lượt cuối, trước đó kiến tạo cho Gouiri lập công trong trận thắng Jordan.

Vấn đề của Algeria nằm ở cấu trúc phòng ngự. Họ nhận 7 bàn sau 3 trận, nhiều hơn hẳn Thụy Sỹ, và thường để lộ khoảng trống khi các hậu vệ biên dâng cao. Bù lại, đội bóng Bắc Phi có nhiều nhân tố xử lý bóng tốt ở khu vực giữa sân và hành lang phải.

Ibrahim Maza là mắt xích đáng chú ý. Anh có số pha rê bóng thành công nổi bật ở vòng bảng, trong đó trận gặp Áo cho thấy khả năng thoát áp lực ở không gian hẹp. Nếu Maza hút được tiền vệ Thụy Sỹ ra khỏi vị trí, Mahrez và Gouiri sẽ có thêm khoảng trống để nhận bóng ở vùng 16,5 m.

Mahrez ghi bàn trong trận đấu quan trọng nhất đưa Algeria đi tiếp. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Thụy Sỹ vs Algeria

Thụy Sỹ không có nhiều xáo trộn lớn. Dấu hỏi đáng chú ý nằm ở vị trí hậu vệ phải, khi Silvan Widmer gặp vấn đề ở hông. Luca Jaquez có thể tiếp tục được sử dụng nếu ban huấn luyện muốn ưu tiên trạng thái thể lực và khả năng phòng ngự trước các pha xử lý của Mahrez.

Algeria chờ thêm tình trạng của Mohamed El Amine Amoura. Nếu tiền đạo này chưa đủ thể trạng đá chính, bộ tứ tấn công nhiều khả năng gồm Mahrez, Maza, Fares Chaibi và Gouiri. Nabil Bentaleb hoặc Houssem Aouar sẽ giữ vai trò cân bằng tuyến giữa, trong khi Rayan Ait-Nouri là phương án quan trọng để đưa bóng lên từ cánh trái.

Đội hình dự kiến Thụy Sỹ vs Algeria

Thụy Sỹ: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Algeria: Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Aouar; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

Dự đoán tỷ số Thụy Sỹ vs Algeria

Dự đoán Thụy Sỹ - Algeria: Đội nào thắng?

Thụy Sỹ có cơ sở kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo số cú sút ổn định hơn nhờ trục Xhaka - Freuler. Tuy nhiên, khả năng giữ sạch lưới của đội bóng châu Âu không quá cao, bởi Algeria đang có nhịp tấn công tốt và sở hữu nhiều cầu thủ thuận lợi trong các pha chuyển trạng thái.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Nếu Thụy Sỹ mở tỷ số sớm, họ có thể kéo nhịp trận xuống và buộc Algeria đẩy đội hình cao hơn sau giờ nghỉ. Khi đó, số pha phạt góc, ném biên và tình huống cố định có thể tăng. Ngược lại, nếu Algeria ghi bàn trước, trận đấu dễ bị kéo vào thế va chạm và kéo dài sang hiệp phụ.

Thụy Sỹ nhỉnh hơn nhờ tính cân bằng, nhưng cách biệt khó lớn.

Dự đoán kết quả: Thụy Sỹ 2-1 Algeria.