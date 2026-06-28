Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Vòng 1/16 World Cup 2026 còn gọi là vòng 32 đội bắt đầu từ sáng 29/6 đến 4/7 (theo giờ Việt Nam). Sau vòng bảng, World Cup 2026 chia tay 16 đội tuyển, còn lại 32 đội bóng giành quyền đi tiếp bắt đầu bước vào vòng loại trực tiếp. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng 1/16 World Cup 2026 mới nhất tại đây.

Các cặp đấu vòng 1/16 World Cup 2026 được xác định sau loạt trận cuối vòng bảng sáng 28/6. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026

Thông tin ngày giờ thi đấu của vòng 1/16 World Cup 2026 (Vòng 32 đội) được cập nhật đầy đủ theo thông tin chính thức trên trang chủ FIFA. Từ vòng này, các trận đấu đều được phát sóng trên kênh VTV3, VTV6, VTV10.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 29/6 2h Nam Phi vs Canada VTV3, VTV6, VTV10 30/6 0h Brazil vs Nhật Bản VTV3, VTV6, VTV10 30/6 3h30 Đức vs Paraguay VTV3, VTV6, VTV10 30/6 8h Hà Lan vs Morocco VTV3, VTV6, VTV10 1/7 0h Bờ Biển Ngà vs Na Uy VTV3, VTV6, VTV10 1/7 2h Pháp vs Thụy Điển VTV3, VTV6, VTV10 1/7 8h Mexico vs Ecuador VTV3, VTV6, VTV10 1/7 23h Anh vs CHDC Congo VTV3, VTV6, VTV10 2/7 3h Bỉ vs Senegal VTV3, VTV6, VTV10 2/7 7h Mỹ vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV6, VTV10 3/7 2h Tây Ban Nha vs Áo VTV3, VTV6, VTV10 3/7 6h Bồ Đào Nha vs Croatia VTV3, VTV6, VTV10 3/7 10h Thụy Sỹ vs Algeria VTV3, VTV6, VTV10 4/7 1h Australia vs Ai Cập VTV3, VTV6, VTV10 4/7 5h Argentina vs Cape Verde VTV3, VTV6, VTV10 4/7 9h30 Colombia vs Ghana VTV3, VTV6, VTV10

Thể thức vòng 1/16 World Cup 2026

Vòng 1/16 là điểm mới của World Cup 2026 khi giải đấu mở rộng lên 48 đội. Sau vòng bảng, 32 đội giành quyền đi tiếp gồm 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Các đội bước vào vòng knock-out theo thể thức loại trực tiếp. Đội thắng ở vòng 1/16 giành vé vào vòng 1/8. Nếu hai đội hòa sau 90 phút, trận đấu bước vào hiệp phụ. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt luân lưu được sử dụng để xác định đội đi tiếp.

Do có thêm vòng 1/16, các đội vô địch World Cup 2026 phải chơi nhiều trận hơn so với thể thức 32 đội trước đây. Điều này khiến chiều sâu đội hình, khả năng xoay tua và thể lực trở thành yếu tố quan trọng trong giai đoạn knock-out.

Nhánh đấu vòng 1/16 World Cup 2026

Ngay sau lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu, các nhánh đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026 cũng được định hình. Sau ngày 28/6, khi vòng bảng World Cup 2026, các nhánh đấu của vòng 1/16 chính thức điền tên 32 đội tuyển. Người hâm mộ cũng như chính các đội bóng sẽ có cái nhìn rõ hơn về con đường phía trước hướng đến trận chung kết.

Nhánh đấu vòng 1/16 World Cup 2026 được sắp xếp dựa trên thứ hạng của các đội ở vòng bảng. Các đội nhất bảng, nhì bảng và nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất được phân vào các cặp đấu theo mã trận do FIFA quy định.

Một số cặp đấu đáng chú ý ở vòng 1/16 gồm Brazil gặp Nhật Bản, Hà Lan gặp Morocco, Pháp gặp Thụy Điển, Tây Ban Nha gặp Áo, Bồ Đào Nha gặp Croatia. Cặp đấu có sự chênh lệch lớn nhất là đương kim vô địch Argentina gặp Cape Verde - đội bóng lần đầu tiên tham dự giải.

Sơ đồ phân nhánh vòng loại trực tiếp World Cup 2026.

Messi có thể đối đầu Ronaldo ở vòng nào?

Argentina của Lionel Messi và Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không nằm cùng nhánh đấu loại trực tiếp. Argentina gặp Cape Verde, trong khi Bồ Đào Nha gặp Croatia. Nếu cùng thắng, hai đội cũng không gặp nhau ở vòng 1/8, tứ kết hay bán kết.

Theo nhánh đấu của World Cup 2026, Argentina và Bồ Đào Nha nằm ở hai nửa khác nhau của vòng knock-out. Điều đó đồng nghĩa Messi và Ronaldo chỉ có thể đối đầu nhau nếu 2 đội tuyển lọt vào trận chung kết hoặc tranh hạng ba.

Để kịch bản này xảy ra, Argentina trước hết phải vượt qua Cape Verde và tiếp tục đi sâu ở nhánh đấu có Australia, Ai Cập, Thụy Sỹ, Algeria, Colombia hoặc Ghana. Bồ Đào Nha cũng cần vượt qua Croatia, sau đó có thể gặp những đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Áo, Mỹ, Bosnia & Herzegovina, Bỉ hoặc Senegal trên đường vào chung kết.

Lịch thi đấu các vòng knock-out World Cup 2026

Thông tin lịch thi đấu các vòng knock-out World Cup 2026 được cập nhật chính thức trên trang chủ FIFA.

Vòng 1/16

Ngày 29/6

2h: Trận 73 - Nam Phi vs Canada.

Ngày 30/6

0h: Trận 74 - Brazil vs Nhật Bản.

3h30: Trận 75 - Đức vs Paraguay.

8h: Trận 76 - Hà Lan vs Morocco.

Ngày 1/7

0h: Trận 77 - Bờ Biển Ngà vs Na Uy.

2h: Trận 78 - Pháp vs Thụy Điển.

8h: Trận 79 - Mexico vs Ecuador.

23h: Trận 80 - Anh vs CHDC Congo.

Ngày 2/7

3h: Trận 81 - Bỉ vs Senegal.

7h: Trận 82 - Mỹ vs Bosnia & Herzegovina.

Ngày 3/7

2h: Trận 83 - Tây Ban Nha vs Áo.

6h: Trận 84 - Bồ Đào Nha vs Croatia

10h: Trận 85 - Thụy Sĩ vs Algeria.

Ngày 4/7

1h: Trận 86 - Australia vs Ai Cập.

5h: Trận 87 - Argentina vs Cape Verde.

9h30: Trận 88 - Colombia vs Ghana.

Vòng 1/8

Ngày 5/7

0h: Thắng trận 73 vs Thắng trận 75.

4h: Thắng 74 vs Thắng 77.

Ngày 6/7

3h: Thắng 76 vs Thắng 78.

7h: Thắng 79 vs Thắng 80.

Ngày 7/7

2h: Thắng 83 vs Thắng 84.

7h: Thắng 81 vs Thắng 82.

23h: Thắng 86 vs Thắng 88.

Ngày 8/7

3h: Thắng 85 vs Thắng 87.

Lịch thi đấu Tứ kết World Cup 2026

Ngày 10/7

3h: Trận tứ kết 1.

Ngày 11/7

2h: Trận tứ kết 2.

Ngày 12/7

4h: Trận tứ kết 3.

Ngày 12/7

8h: Trận tứ kết 4.

Bán kết World Cup 2026

Ngày 15/7

2h: Trận bán kết 1 - Thắng TK1 vs Thắng TK2.

Ngày 16/7

2h: Trận bán kết 2 - Thắng TK3 vs Thắng TK4.

Tranh hạng 3

Ngày 19/7 - 4h: Thua BK1 vs Thua BK2.

Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026

Ngày 20/7 - 2h: Thắng BK1 vs Thắng BK2.