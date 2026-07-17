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Xuất bản ngày 17/07/2026 03:35 PM
Xuất bản ngày 17/07/2026 03:35 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 17/7/2026 - XSTV 17/7

(VTC News) - XSTV 17/7, trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 17/7/2026, xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 17/7/2026, xổ số Trà Vinh 17/7.

Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 17/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 17/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 17/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 17/7/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 17/7/2026

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XSTV 10/7/2026

Kết quả xổ số ngày 10/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 325002 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 10/7, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 10/7/2026.

XSTV 10/7, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 10/7/2026.

XSTV 3/7/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 3/7/2026 có giải đặc biệt là 260617 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 3/7, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 3/7/2026.

XSTV 3/7, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 3/7/2026.

XSTV 26/6/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 26/6/2026 có giải đặc biệt là 445418 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 26/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 26/6/2026.

XSTV 26/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 26/6/2026.

XSTV 19/6/2026

Kết quả xổ số ngày 19/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 998520 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 19/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 19/6/2026.

XSTV 19/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 19/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty XSKT Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty XSKT Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 17/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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