Vốn FDI đổ vào bất động sản: Phân khúc nào hưởng lợi?
Sau 7 tháng đầu năm, bất động sản đang là ngành đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI với 1,1 tỷ USD, chiếm 7,5% tổng số vốn FDI thực hiện tại Việt Nam.
Dự án khu dân cư 700 tỷ đồng dang dở sau quyết định thu hồi đất
Dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã Hương Trà cũ (nay là phường Hương Trà, TP Huế) đang thi công dang dở thì bị "tuýt còi" và thu hồi đất.
Nếu xảy ra động đất, nhà chung cư Việt Nam có thể chống đỡ thế nào?
Trước động đất đến 7,4 độ Richter tại Colombia và gần đây tại Venezuela, nhiều người băn khoăn các tòa nhà ở Việt Nam sẽ chịu được động đất bao nhiêu độ Richter?
Cận cảnh hơn 15.000 dinh thự xa hoa bị bỏ hoang của dòng họ chuyên buôn đá quý
Hơn 15.000 dinh thự xa hoa tại một vùng quê hẻo lánh ở Ấn Độ bị bỏ hoang, đang dần xuống cấp trầm trọng.
Chủ xe lên tiếng sau biên bản phạt gần 500 triệu với 96 lỗi, có chi tiết bất ngờ
Chủ ô tô BKS 29A-647XX bị xử phạt gần 500 triệu đồng sau 96 lần vi phạm cho biết xe đã cũ, hỏng đồng hồ và bản thân không nhận được thông báo về các lỗi trước đó.
Ukraine tập kích cảng dầu Ust-Luga của Nga
Ukraine tuyên bố tập kích cảng Ust-Luga ở tỉnh Leningrad của Nga, làm hư hại 2 cơ sở chế biến và gây hỏa hoạn, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.
Miễn vé tham quan di tích Huế cho khách Việt ngày 19/8 và Quốc khánh 2/9
Công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế 2 ngày 19/8 và 2/9.
Vì sao có người ăn xôi buổi sáng bị nóng bụng?
Xôi là món ăn quen thuộc nhưng một số người bị ợ nóng, khó chịu sau khi ăn, bác sĩ chỉ 4 nguyên nhân.
Giá cà phê hôm nay 15/8/2026: Biến động trái chiều
Giá cà phê hôm nay 15/8/2026 trên thị trường quốc tế biến động trái chiều, trong đó Robusta tiếp tục giảm còn Arabica tăng.
Hàng chục mũi thi công xuyên ngày đêm, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tăng tốc
Hàng chục mũi thi công "3 ca 4 kíp", hoạt động suốt ngày đêm đang giúp dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vượt qua khó khăn, tăng tốc về đích.
Báo Malaysia cảnh báo đội nhà về chiến thuật 'giăng bẫy' của HLV Kim Sang-sik
Tờ "Berita Harian" nhắc nhở đội tuyển Malaysia nên đặc biệt dè chừng chiến thuật xoay tua đội hình, "giăng bẫy" đối thủ của HLV Kim Sang-sik ở ASEAN Cup 2026.
Chàng trai xứ Quảng 'truyền nhiệt' yêu nước qua những khung hình đẹp về Việt Nam
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Đại sứ Poshitha Perera: Phật giáo thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka
Phật giáo là cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Sri Lanka.
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Thời tiết Hà Nội hôm nay 15/8 Nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26-28°C.
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