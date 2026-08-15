Các dinh thự này được xây dựng bởi Nattukottai Chettiars, một dòng họ được cho là đã di cư đến vùng này hàng trăm năm trước. Vào những năm 1600, họ buôn bán đá quý và muối, nhưng phải đến khi bắt đầu làm việc và giao thương với Đế quốc Anh thì họ mới thực sự giàu có. (Ảnh: Getty Images)