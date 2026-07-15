Thống kê Tây Ban Nha khiến Mbappe 'tắt điện', đội tuyển Pháp hóa tầm thường

(VTC News) -

Kylian Mbappe và đồng đội có màn trình diễn đáng thất vọng khi đội tuyển Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026. Đội trưởng Les Bleus không ghi bàn, không kiến tạo và gần như bị cô lập trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Anh khép lại màn trình diễn thất vọng bằng tấm thẻ vàng vì pha phạm lỗi thiếu kiềm chế với thủ môn Unai Simon.

Các số liệu thống kê cho thấy Mbappe hoàn toàn “tắt điện” trước cách tổ chức phòng ngự khoa học của Tây Ban Nha. Dù các hậu vệ đối phương không có ưu thế vượt trội về thể chất, tiền đạo sinh năm 1998 vẫn không thể phát huy tốc độ, khả năng rê bóng và những pha di chuyển vào khoảng trống như ở các vòng đấu trước.

Mbappe bị khóa chặt trong trận Pháp thua Tây Ban Nha 0-2. (Ảnh: Reuters)

Trong 90 phút thi đấu chính thức, Mbappe chỉ có 34 lần chạm bóng. Đáng chú ý, chỉ 7 trong số đó diễn ra bên trong vòng cấm Tây Ban Nha. Việc ít được tham gia vào các tình huống nguy hiểm khiến đội trưởng tuyển Pháp không có đủ cơ hội thuận lợi để tạo khác biệt.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Mbappe chỉ đạt 75%. Anh nhiều lần xử lý lỗi, trong khi các đồng đội cũng không thường xuyên xuất hiện ở những vị trí thuận lợi để phối hợp. Sự thiếu liên kết trong cách vận hành của Pháp khiến tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid ngày càng bị tách khỏi trận đấu.

Mbappe thực hiện thành công một pha rê bóng nhưng thất bại tới 5 lần, đạt hiệu suất 17%. Anh còn có 3 lần mất bóng và 3 lần bị bắt việt vị.

Tiền đạo 28 tuổi tung ra 3 cú dứt điểm nhưng không lần nào đưa bóng trúng đích, trong đó có hai tình huống bóng đi vọt xà. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Mbappe chỉ đạt 0,08, còn kiến tạo kỳ vọng ở mức 0,02.

Những con số này phản ánh sự bế tắc không chỉ của riêng Mbappe mà còn của toàn bộ hàng công đội tuyển Pháp. Khi cầu thủ nguy hiểm nhất bị khóa chặt, các đồng đội của anh cũng không tìm được phương án khác để xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Tây Ban Nha.

Tờ Marca của Tây Ban Nha đặc biệt chú ý đến màn trình diễn của Mbappe. Cây viết Joel del Rio bình luận: “Có một vụ tắt điện chưa từng có”.

Nhà báo đang tác nghiệp tại World Cup 2026 viết: “Đây không đơn thuần là một trận đấu tịt ngòi, lần đầu tiên tại World Cup, Mbappe như mất tích. Cậu ấy đã gánh vác đội tuyển Pháp suốt giải đấu nhưng hoàn toàn mất phương hướng và không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

Họ không cho phép Mbappe chạy, xoay người hay tìm kiếm những khoảng trống – vũ khí lợi hại nhất của cậu ấy trong suốt một tháng qua. Mbappe vẫn tạo ra kì tích nhưng sẽ chẳng ai nhớ đến khoảnh khắc đó. World Cup 2026 cũng được nhớ đến bởi hình ảnh cuối cùng. Và hình ảnh cuối cùng của Mbappé sẽ là một cầu thủ hoàn toàn suy sụp trên sân, bị cô lập khỏi mọi người và không thể tin vào những gì vừa xảy ra”.