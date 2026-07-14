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Xuất bản ngày 14/07/2026 02:34 PM
Xuất bản ngày 14/07/2026 02:34 PM

Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 14/7/2026 - XSVT 14/7

(VTC News) - XSVT 14/7, trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 14/7/2026, xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 14/7/2026, xổ số Vũng Tàu 14/7.

Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 14/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quay thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 14/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 14/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 14/7/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 14/7/2026

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- XSVT 7/7/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 7/7/2026 có giải đặc biệt là 168986 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 7/7, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 7/7/2026.

XSVT 7/7, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 7/7/2026.

- XSVT 30/6/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 30/6/2026 có giải đặc biệt là 483966 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 30/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 30/6/2026.

XSVT 30/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 30/6/2026.

- XSVT 23/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 23/6/2026 như sau:

XSVT 23/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 23/6/2026.

XSVT 23/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 23/6/2026.

- XSVT 16/6/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 16/6/2026 có giải đặc biệt là 024892 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 16/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 16/6/2026.

XSVT 16/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 16/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho các vé trùng khớp chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số bất kỳ trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty XSKT Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty XSKT Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty XSKT Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 14/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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