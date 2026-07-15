Giá vàng hôm nay 15/7: Quay đầu hồi phục mạnh

(VTC News) -

Giá vàng đi lên sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ thấp hơn kỳ vọng đã làm giảm áp lực Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục tăng lãi suất. Điều này giúp kim loại quý phục hồi mạnh, bất chấp giá dầu thô tiếp tục tăng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Báo cáo CPI vừa công bố đã khiến giới đầu tư quay trở lại với vàng. CPI toàn phần giảm 0,4% trong tháng 6, sau khi tăng 0,5% trong tháng 5, đánh dấu mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 4-2020. Tỷ lệ lạm phát tính theo năm giảm xuống 3,5%, từ 4,2%. CPI lõi không thay đổi so với tháng trước và giảm xuống 2,6% theo năm, từ mức 2,9%.

Giá vàng hôm nay hồi phục. (Ảnh: Minh Đức).

Những số liệu này đã làm dịu bớt lo ngại về lạm phát xuất hiện sau đợt tăng mạnh của giá dầu tuần trước và sau biên bản cuộc họp Fed được công bố hôm thứ Tư, qua đó làm giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm tiếp tục nâng lãi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144,5 triệu đồng/lượng (mua) - 147,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng (mua) - 146,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.048 USD/ounce, tăng 47 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích, việc leo thang xung đột ở vùng Vịnh làm dấy lên lo ngại về lạm phát và nguy cơ Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, tạo thêm những trở ngại cho vàng thông qua lợi suất trái phiếu cao hơn và đồng USD mạnh hơn.

Việc tập trung vào Trung Đông và giá dầu tăng cao kết hợp với tình trạng thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ hè là những rủi ro chính có thể đẩy giá vàng ra khỏi phạm vi ổn định hiện tại là 3.900 - 4.200 USD/ounce.

Giá vàng và bạc vẫn còn dư địa giảm trước khi xuất hiện lực mua đủ mạnh. Biểu đồ kỹ thuật của vàng vẫn cho thấy xu hướng suy yếu và giá có thể tiếp tục giảm.