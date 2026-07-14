Vietlott 14/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/7/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 14/7. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 14/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 14/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 14/7 - Xổ số Power 6/55 14/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/7/2026 - Vietlott Power 6/55 14/7

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 11/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/7/2026

Vietlott 11/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/7/2026

- Vietlott 9/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/7/2026

Vietlott 9/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/7/2026

- Vietlott 7/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 7/7/2026

Vietlott 7/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 7/7/2026

- Vietlott 4/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/7/2026

Vietlott 4/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/7/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

Power 6/55 được Vietlott tổ chức quay số mở thưởng định kỳ vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần. Mỗi kỳ quay đều diễn ra theo lịch cố định, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và lựa chọn thời điểm tham gia.

Thời gian quay thưởng thường bắt đầu từ khoảng 18h00 đến 18h30. Ngay sau khi quá trình quay số kết thúc, kết quả sẽ được công bố trên các kênh thông tin chính thức của Vietlott và nhiều đơn vị cập nhật uy tín.

Để vé dự thưởng có hiệu lực trong kỳ quay mong muốn, người chơi nên hoàn tất việc mua vé trước thời điểm khóa bán theo quy định. Việc theo dõi lịch quay thường xuyên cũng giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ kỳ mở thưởng nào của Power 6/55.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

Thời hạn nhận thưởng của Power 6/55 là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau khi hết thời gian này, tờ vé sẽ không còn hiệu lực để lĩnh thưởng theo quy định của Vietlott.

Khi đến nhận giải, người trúng cần xuất trình tờ vé còn nguyên vẹn, đầy đủ thông tin và không có dấu hiệu rách, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Việc kiểm tra và chi trả sẽ được thực hiện tại trụ sở, văn phòng đại diện hoặc các điểm trả thưởng được Vietlott ủy quyền.

Để tra cứu kết quả chính xác hơn, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc. Đây là khoảng thời gian để hệ thống hoàn tất việc cập nhật dữ liệu của kỳ mở thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

Người trúng thưởng Power 6/55 có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc điểm trả thưởng được ủy quyền. Sau khi tờ vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo lựa chọn của người nhận.

Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh thêm thông tin, việc chi trả có thể được tạm hoãn. Giải thưởng chỉ được thanh toán sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất và có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 thu hút đông đảo người chơi nhờ hệ thống giải thưởng giá trị cao. Trong đó, Jackpot 1 được trao cho vé trùng đủ 6 số, có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn nếu chưa tìm được người trúng.

- Bên cạnh đó, Jackpot 2 dành cho người chơi trùng 5 số và 1 số đặc biệt, với mức thưởng khởi điểm 3 tỷ đồng. Giá trị giải này cũng được tích lũy qua các kỳ quay theo quy định của Vietlott.

- Ngoài hai giải Jackpot, người chơi còn có cơ hội nhận 40 triệu đồng khi trùng 5 số, 500.000 đồng khi trùng 4 số và 50.000 đồng khi trùng 3 số. Mỗi bộ số chỉ có giá 10.000 đồng.

- Trường hợp một tờ vé đủ điều kiện nhận nhiều hạng giải, Vietlott sẽ chi trả theo hạng giải có giá trị cao nhất mà vé đó đạt được.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 14/7/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.