Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/7/2026 - XSMB 14/7

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 14/7/2026

XS miền Bắc 14/7. KQXSMB ngày 14/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Quảng Ninh. Kết quả xổ số hôm nay 14/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

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KQXSMB ngày 13/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/7/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Thứ Hai: Công ty XSKT Hà Nội sẽ thực hiện quay số mở thưởng.

Thứ Ba: Đến lượt XSKT Quảng Ninh sẽ tổ chức quay thưởng.

Thứ Tư: Kỳ quay sẽ được thực hiện bởi XSKT Bắc Ninh.

Thứ Năm: XSKT Hà Nội sẽ tiếp tục mở thưởng theo lịch cố định.

Thứ Sáu: XSKT Hải Phòng sẽ tiến hành quay số.

Thứ Bảy: Kết quả sẽ được mở thưởng bởi XSKT Nam Định.

Chủ Nhật: XSKT Thái Bình sẽ là đơn vị tổ chức kỳ quay cuối tuần.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), tờ vé cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí do công ty xổ số kiến thiết quy định.

- Nguồn gốc hợp lệ: Vé phải do Công ty XSKT phát hành, còn nguyên vẹn, không rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Trùng kết quả mở thưởng: Dãy số dự thưởng trên vé phải khớp với hạng giải được công bố của đúng kỳ quay.

- Đúng thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng cần hoàn tất thủ tục trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Không vướng tranh chấp: Tờ vé không được thuộc diện khiếu nại hoặc tranh chấp. Nếu có phát sinh, việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi vụ việc được giải quyết theo quy định.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc nhanh chóng

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được các công ty xổ số kiến thiết công bố hằng ngày và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, thường bắt đầu từ 18h15 để người chơi tiện theo dõi.

- Bên cạnh việc xem trực tiếp, bạn cũng có thể tra cứu kết quả qua tin nhắn SMS gửi đến tổng đài. Tuy nhiên, phương thức này sẽ phát sinh cước phí dịch vụ theo quy định.

- Nếu muốn cập nhật kết quả nhanh, chính xác và miễn phí, bạn có thể truy cập vtcnews.vn để theo dõi KQXSMB mỗi ngày ngay sau khi kỳ quay kết thúc.

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