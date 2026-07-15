HLV Deschamps: 'Nói thì bị coi là khóc nhè, nhưng trọng tài có đủ năng lực?'

(VTC News) -

Sau khi đội tuyển Pháp thua Tây Ban Nha 0-2, huấn luyện viên Didier Deschamps đặt câu hỏi liệu trọng tài Ivan Barton có đủ năng lực điều khiển một trận đấu ở vòng bốn đội mạnh nhất hay không. Dù vậy, ông cũng thừa nhận đội tuyển Pháp chơi dưới sức và xứng đáng nhận thất bại.

Pháp có màn trình diễn thất vọng trước Tây Ban Nha ở trận đấu này. Đại diện xứ lục lăng để đối thủ kiểm soát thế trận và không thể hiện được khả năng tấn công như kỳ vọng.

Tây Ban Nha mở tỷ số bằng quả phạt đền của Mikel Oyarzabal sau khi Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Hậu vệ tuyển Pháp không quan sát khi phá bóng và đá trúng người đối phương. Pedro Porro sau đó ghi bàn còn lại, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ bò tót.

Huấn luyện viên Didier Deschamps. (Ảnh: Reuters)

Trọng tài Ivan Barton có cơ sở khi cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền ở tình huống Digne phạm lỗi. Tuy nhiên, ngoài quyết định này, vị trọng tài chính còn có nhiều pha xử lý thiếu dứt khoát, khiến cầu thủ của cả hai đội không hài lòng.

HLV Deschamps nói sau trận đấu: “Về công tác trọng tài ư? Nếu tôi nói gì đó, tôi sẽ bị coi là kẻ hay khóc nhè vì đội tuyển Pháp đã thua. Nhưng tôi muốn hỏi các bạn liệu trọng tài có đủ năng lực điều khiển một trận bán kết World Cup hay không. Có một quả phạt đền, nhưng đó không phải là tất cả. Còn nhiều điều khác nữa. Tôi không có gì để phản đối trọng tài tối nay, nhưng các bạn hãy tự hỏi mình câu hỏi đó đi”.

Nhà cầm quân người Pháp không phản đối quyết định thổi phạt đền. Điều khiến ông không hài lòng là cách trọng tài Barton điều hành trận đấu trong những tình huống khác. Ông cho rằng trọng tài có nhiều quyết định thiếu chính xác và bỏ qua một số lỗi đáng nhận thẻ.

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Dù chỉ trích công tác trọng tài, Deschamps thừa nhận nguyên nhân chính dẫn đến thất bại nằm ở màn trình diễn dưới mức trung bình của đội tuyển Pháp. Các học trò của ông mắc nhiều lỗi kỹ thuật và không tận dụng được những tình huống có thể phát triển thành cơ hội nguy hiểm.

“Các cầu thủ rất thất vọng, nhưng đây là lúc phải lý trí, kỹ thuật của đội tuyển Pháp kém hơn. Đó là lỗi của chúng ta. Nhưng tôi sẽ đặt một câu hỏi liệu trọng tài có đủ trình độ để điều khiển một trận bán kết hay không? Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó. Có khá nhiều tình huống.

Nhưng lý do chính là chúng ta đơn giản là chơi dưới mức trung bình, mắc một số lỗi kỹ thuật, những đường chuyền lẽ ra có thể tạo ra cơ hội. Đây là cấp độ rất cao, thất bại là thật dù điều đó có đau lòng đến đâu. Chúng ta sẽ đá trận tranh hạng ba. Tôi không muốn phủ nhận tất cả những gì đã xảy ra, nhưng trong trận đấu này, Tây Ban Nha đã thể hiện được điều gì đó vượt trội”, ông Deschamps bình luận.