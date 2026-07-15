Giá xăng dầu hôm nay 15/7: Chưa ngừng tăng, cao nhất 1 tháng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng, lên mức cao nhất trong 1 tháng, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.

Theo các nhà phân tích, động lực chính thúc đẩy giá dầu tăng là việc Mỹ tái áp đặt các biện pháp phong tỏa đối với hoạt động vận tải biển của Iran, qua đó làm gia tăng nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Các chuyên gia của Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định, việc Mỹ và Iran tiếp tục các hoạt động quân sự cùng những diễn biến mới liên quan đến eo biển Hormuz đang làm gia tăng rủi ro địa chính trị, qua đó tạo lực đẩy đáng kể đối với giá dầu trên thị trường quốc tế.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 thông báo đã hủy kế hoạch áp mức phí tới 20% đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, chỉ 1 ngày sau khi công bố biện pháp này, thay vào đó chuyển sang thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các quốc gia vùng Vịnh. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ vẫn tiếp tục các đợt tấn công nhằm vào Iran sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai nhà máy lọc dầu của Nga tại Bashkortostan và Krasnodar khiến Moscow cắt giảm xuất khẩu dầu diesel, qua đó đẩy giá dầu diesel trên toàn thế giới tăng cao.

Tại thị trường Mỹ, giá dầu diesel kỳ hạn đã tăng khoảng 21% từ đầu tháng 7, cao hơn đáng kể so với mức tăng khoảng 14% của dầu thô Mỹ. Chênh lệch giá dầu diesel và biên lợi nhuận lọc dầu cũng tăng lên mức cao kỷ lục, phản ánh nguồn cung nhiên liệu chưng cất vẫn trong trạng thái thắt chặt.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang theo dõi báo cáo tồn kho dầu thô của Viện Dầu khí Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Các chuyên gia dự báo lượng dầu thô tồn kho của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 10/7 giảm khoảng 2,7 triệu thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 9/7 giá xăng E5 RON92 giảm 539 đồng/lít, không cao hơn 19.191 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 412 đồng/lít, không cao hơn 20.003 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 569 đồng/lít, không cao hơn 21.745 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 318 đồng/kg, không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 0 đồng/lít; dầu mazut: 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.