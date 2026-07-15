Cận cảnh hồ điều hòa hơn 30 ha đang thành hình ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội

Theo kế hoạch, phần lòng hồ và hệ thống mương bao sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12 năm nay. Sau đó, các đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại để nghiệm thu toàn bộ công trình. Nếu bảo đảm đúng tiến độ, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30/3/2027.