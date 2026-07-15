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Xuất bản ngày 15/07/2026 06:25 AM
Cập nhật lúc 07:22 AM ngày 15/07/2026

Khoảnh khắc ‘bay như chim’ ngắm Đà Lạt từ đỉnh LangBiang

(VTC News) -

Khoảnh khắc dù lượn đưa du khách cất cánh từ đỉnh Lang Biang, ngắm toàn cảnh Đà Lạt xinh đẹp và hạ cánh tại cây thông cô đơn, hồ ĐanKia khiến nhiều người mê mẩn.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cho phép tổ chức hoạt động bay thể thao trên đỉnh núi LangBiang. Đường bay được các hướng dẫn viên mô tả khá ngắn gọn: cất cánh trên đỉnh (LangBiang), hạ cánh nơi cây thông cô đơn.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cho phép tổ chức hoạt động bay thể thao trên đỉnh núi LangBiang. Đường bay được các hướng dẫn viên mô tả khá ngắn gọn: cất cánh trên đỉnh (LangBiang), hạ cánh nơi cây thông cô đơn.

Đây là hoạt động du lịch đặc biệt do Công ty Fly Dalat phối hợp Công ty Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) triển khai.

Đây là hoạt động du lịch đặc biệt do Công ty Fly Dalat phối hợp Công ty Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) triển khai.

Điểm cất cánh nằm trên triền đồi đỉnh LangBiang, ở độ cao 1.900m so với mực nước biển. Trong lúc chờ bay, du khách đứng ở triền đỉnh núi ngắm rừng thông bạt ngàn trải dài, hồ Đan Kia - Suối Vàng phía xa, không khí mát lạnh phả vào mặt.

Điểm cất cánh nằm trên triền đồi đỉnh LangBiang, ở độ cao 1.900m so với mực nước biển. Trong lúc chờ bay, du khách đứng ở triền đỉnh núi ngắm rừng thông bạt ngàn trải dài, hồ Đan Kia - Suối Vàng phía xa, không khí mát lạnh phả vào mặt.

Trước khi bay, du khách sẽ được nhân viên kiểm tra, hướng dẫn hoàn thành các thủ tục đảm bảo an toàn cần thiết.

Trước khi bay, du khách sẽ được nhân viên kiểm tra, hướng dẫn hoàn thành các thủ tục đảm bảo an toàn cần thiết.

Mỗi du khách khi bay dù lượn sẽ có một phi công bay cùng để hướng dẫn, điều khiển chiếc dù. Đa số, các phi công này là người nước ngoài (người Nepal). Đây là những chuyên gia bay dù lượn kinh nghiệm phong phú với hàng ngàn giờ bay.

Mỗi du khách khi bay dù lượn sẽ có một phi công bay cùng để hướng dẫn, điều khiển chiếc dù. Đa số, các phi công này là người nước ngoài (người Nepal). Đây là những chuyên gia bay dù lượn kinh nghiệm phong phú với hàng ngàn giờ bay.

Tham gia trải nghiệm bay dù lượn tại đỉnh LangBiang có cả du khách trong và ngoài nước. Ai nấy cũng đều tỏ ra phấn khích và thích thú.

Tham gia trải nghiệm bay dù lượn tại đỉnh LangBiang có cả du khách trong và ngoài nước. Ai nấy cũng đều tỏ ra phấn khích và thích thú.

Theo đại diện Fly Dalat, mỗi ngày chỉ có thể thực hiện khoảng 10 - 20 chuyến bay và ưu tiên phục vụ khách đã đặt lịch trước qua mạng. Dịch vụ bay từ đỉnh LangBiang mới triển khai được 2 tháng nhưng du khách trong nhiều du khách lưu trú dài ngày tại Đà Lạt đã quay lại để thực hiện chuyến bay thứ hai.

Theo đại diện Fly Dalat, mỗi ngày chỉ có thể thực hiện khoảng 10 - 20 chuyến bay và ưu tiên phục vụ khách đã đặt lịch trước qua mạng. Dịch vụ bay từ đỉnh LangBiang mới triển khai được 2 tháng nhưng du khách trong nhiều du khách lưu trú dài ngày tại Đà Lạt đã quay lại để thực hiện chuyến bay thứ hai.

Bay lượn trên trời, thu vào tầm mắt toàn bộ Đà Lạt mộng mơ với một không gian rộng mở, choáng ngợp.

Bay lượn trên trời, thu vào tầm mắt toàn bộ Đà Lạt mộng mơ với một không gian rộng mở, choáng ngợp.

Anh Nguyễn Hữu Thành (du khách đến từ TP.HCM) hào hứng nói: "Đây là một trải nghiệm rất thú vị. Tôi và gia đình đã tham gia và ai cũng hào hứng, thích thú. Cảm giác rất tuyệt vời khi lơ lửng trên bầu trời và ngắm Đà Lạt".

Anh Nguyễn Hữu Thành (du khách đến từ TP.HCM) hào hứng nói: “Đây là một trải nghiệm rất thú vị. Tôi và gia đình đã tham gia và ai cũng hào hứng, thích thú. Cảm giác rất tuyệt vời khi lơ lửng trên bầu trời và ngắm Đà Lạt”.

Trong khi đó, chị Võ Thị Ái Nghĩa, du khách đến từ Gia Lai chia sẻ, cảm giác hồi hộp khi cất cánh ở đỉnh LangBiang chuyển sang phấn khích khi gió nâng cánh dù lượn đưa người chơi bay một vòng cao hơn đỉnh núi. Và cảm giác háo hức ùa về khi sắp hạ cánh, lúc này phi công thông báo: điểm đáp sẽ ở mép hồ Đan Kia - Suối Vàng nơi có cây thông cô đơn - điểm chụp ảnh "đặc sản" của khách đến Đà Lạt.

Trong khi đó, chị Võ Thị Ái Nghĩa, du khách đến từ Gia Lai chia sẻ, cảm giác hồi hộp khi cất cánh ở đỉnh LangBiang chuyển sang phấn khích khi gió nâng cánh dù lượn đưa người chơi bay một vòng cao hơn đỉnh núi. Và cảm giác háo hức ùa về khi sắp hạ cánh, lúc này phi công thông báo: điểm đáp sẽ ở mép hồ Đan Kia - Suối Vàng nơi có cây thông cô đơn - điểm chụp ảnh “đặc sản” của khách đến Đà Lạt.

Bên dưới, hàng trăm du khách chăm chú dõi theo các chuyến bay với sự tò mò pha lẫn thích thú.

Bên dưới, hàng trăm du khách chăm chú dõi theo các chuyến bay với sự tò mò pha lẫn thích thú.

Bay qua vùng nhà kính ở vùng Lạc Dương, du khách trải nghiệm không gian rừng xanh ngát.

Bay qua vùng nhà kính ở vùng Lạc Dương, du khách trải nghiệm không gian rừng xanh ngát.

Cũng theo đơn vị tổ chức, để thực hiện được chuyến bay cần sự hỗ trợ của "thần gió", nên mỗi khi vị thần ấy không làm việc hoặc làm việc quá hăng hái thì không thể bay. Sự phụ thuộc vào gió đã khiến số lượng chuyến bay thực hiện trong ngày không nhiều.

Cũng theo đơn vị tổ chức, để thực hiện được chuyến bay cần sự hỗ trợ của “thần gió”, nên mỗi khi vị thần ấy không làm việc hoặc làm việc quá hăng hái thì không thể bay. Sự phụ thuộc vào gió đã khiến số lượng chuyến bay thực hiện trong ngày không nhiều.

Thời gian bay mỗi chuyến kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ và bãi đáp sẽ là cây thông cô đơn bên kia hồ ĐanKia. Sau đó, du khách sẽ được nhân viên đưa về đỉnh LangBiang bằng xe ô tô.

Thời gian bay mỗi chuyến kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ và bãi đáp sẽ là cây thông cô đơn bên kia hồ ĐanKia. Sau đó, du khách sẽ được nhân viên đưa về đỉnh LangBiang bằng xe ô tô.

Sự hài lòng thể hiện trên gương mặt rạng rỡ của du khách sau khi kết thúc chuyến bay.

Sự hài lòng thể hiện trên gương mặt rạng rỡ của du khách sau khi kết thúc chuyến bay.

NGUYÊN GIÁP
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