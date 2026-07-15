Khoảnh khắc ‘bay như chim’ ngắm Đà Lạt từ đỉnh LangBiang

Trong khi đó, chị Võ Thị Ái Nghĩa, du khách đến từ Gia Lai chia sẻ, cảm giác hồi hộp khi cất cánh ở đỉnh LangBiang chuyển sang phấn khích khi gió nâng cánh dù lượn đưa người chơi bay một vòng cao hơn đỉnh núi. Và cảm giác háo hức ùa về khi sắp hạ cánh, lúc này phi công thông báo: điểm đáp sẽ ở mép hồ Đan Kia - Suối Vàng nơi có cây thông cô đơn - điểm chụp ảnh “đặc sản” của khách đến Đà Lạt.