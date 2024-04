Cách tối ưu hóa đồ họa và hiệu suất PC Windows 11 trong vài giây cực đơn giản

(VTC News) -

Windows 11 hiện là hệ điều hành mới nhất đến từ nhà Microsoft. Không những thiết kế giao diện hoàn toàn mới mà còn cung cấp cho người dùng nhiều tính năng ưu việt hơn.

Tuy nhiên, việc nâng cấp lên Windows 11 có thể làm cho máy tính, laptop của bạn chậm hơn so với trước khi nâng cấp. Vì vậy, bạn nên biết một số cách tối ưu hóa Windows 11 để thiết bị của bạn hoạt động mượt mà và trơn tru nhất có thể.

Giải phóng không gian lưu trữ

Nếu laptop, máy tính của bạn còn ít không gian lưu trữ thì đây có thể là một nguyên nhân dẫn đến máy của bạn bị chậm, giật lag. Bạn có thể dùng tính năng Storage Sense tích hợp trong Windows 11 để quản lý bộ nhớ của thiết bị hoặc bạn có thể tự giải phóng theo các bước như sau:

Bước 1: Bạn hãy nhấn vào nút "Start" trên thanh "Taskbar" và chọn "Settings".

Bước 2: Ở cột bên trái, bạn click vào mục "System", sau đó chọn "Storage" ở ngăn bên phải.

Bước 3: Chọn "Temporary files" để xem danh sách các file trong các thư mục nằm trên thiết bị.

Bước 4: Kiểm tra lại danh sách và chọn dữ liệu bạn muốn xóa, nhấn vào nút "Remove files". Bạn có thể quay lại "Storage" để xóa các tập tin khác.

Xóa các chương trình không sử dụng đến

Có vô số ứng dụng trên hệ thống sau khi cập nhật Windows 11, trong đó có những ứng dụng mà bạn cũng chưa bao giờ sử dụng đến hoặc có những ứng dụng bạn tải nhưng không còn nhu cầu sử dụng.

Những ứng dụng này không chỉ chiếm dụng bộ nhớ mà còn có thể chạy thầm lặng dưới nền khiến cho máy tính của bạn chậm và dễ nóng lên. Vì vậy, bạn cần xóa những ứng dụng này đi để cải thiện hiệu suất cho máy tính Windows 11. Hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bạn hãy nhấn vào nút "Start" trên thanh "Taskbar" và chọn "Settings".

Bước 2: Ở cột bên trái, bạn chọn "Apps", sau đó chọn "Apps & features" ở cột bên phải.

Bước 3: Chọn những ứng dụng mà bạn không có nhu cầu sử dụng, chọn biểu tượng dấu ba chấm ở bên phải và nhấn "Uninstall" để xóa.

Tắt bớt hiệu ứng chuyển cảnh

Windows 11 được trang bị các hiệu ứng chuyển cảnh để giúp giao diện sử dụng của người dùng trở nên đặc sắc và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên nếu thiết bị của bạn có bộ nhớ hạn chế, những hiệu ứng này sẽ làm máy của bạn trở nên chậm và thường xuyên giật lag. Hãy làm theo các bước sau để tắt nhé!

Bước 1: Bạn hãy nhấn vào nút "Start" và chọn cài đặt "Visual effects".

Bước 2: Bạn có thể tắt chế độ "Transparency effects" và "Animation effects" bằng công tắc ở bên cạnh.

Bước 3: Bạn hãy nhấn phím "Windows" trên bàn phím, tìm “view advanced” và chọn "View Advanced System Settings".

Bước 4: Chọn "Advanced" và click "Settings" phần "Performance". Sau đó nhấn "Adjust for best performance" chọn "Apply" rồi "OK" là hoàn thành.

Chuyển sang gói năng lượng hiệu suất cao

Power Plan là một chức năng quản lý mức tiêu thụ điện năng của thiết bị của bạn. Thông thường nó sẽ được đặt ở chế độ cân bằng (Balanced mode). Nhưng nếu bạn có thể cắm sạc cho thiết bị bất cứ lúc nào thì có thể chuyển sang chế độ năng lượng hiệu suất cao hơn để đạt hiệu suất tối đa.

Bước 1: Bạn hãy mở "Search" trên thanh tác vụ và nhập "Power Plan" vào khung tìm kiếm. Sau khi hiện khi kết quả, bạn bấm chọn "Choose a Power Plan".

Bước 2: Khi cửa sổ mở ra, bạn tích chọn mục "High Performance" (bấm vào Create a power plan trong thanh cạnh trái nếu bạn không thấy mục High Performance). Nếu chơi game, bạn có thể chọn "Driver Booster Power Plan".

Bước 3: Sau đó, bạn bấm vào "Change Plan Settings" rồi chọn "Change Advanced Power Settings". Cuối cùng bạn hãy bảo đảm phần trăm bộ xử lý tối thiểu và tối đa là 100 tại mục "Processor Power Management".

Tắt ứng dụng tự khởi động

Khi cài đặt càng nhiều ứng dụng cho máy tính thì sẽ càng mất nhiều thời gian để bạn khởi động Windows. Hãy dừng ứng dụng tự khởi động trên Windows 11 theo các bước sau:

Bước 1: Chọn "Start" trên thanh Taskbar, sau đó chọn :Settings: và tìm :Apps: trong cột bên trái.

Bước 2: Sau đó, bạn click "Startup" bên cột bên phải.

Bước 3: Cuối cùng bạn sẽ thấy tất cả ứng dụng khởi động cùng hệ thống, hãy tắt những ứng dụng không cần sử dụng tới.

Tắt chương trình khởi động

Task Manager cho phép bạn xem các chương trình khởi động và cũng một phần ảnh hướng đến thời gian khởi động máy của bạn. Hãy làm theo các bước sau để tắt chương trình khởi động không cần thiết:

Bước 1: Bạn hãy bấm tổ hợp phím "Ctrl + Shift + Esc" để mở trình quản lý tác vụ.

Bước 2: Sau đó chọn qua tab Startup, chọn vào những chương trình mong muốn và chọn "Disable".

Bật tính năng Storage Sense

Windows 11 vẫn giữ tính năng Storage Sense từ thế hệ trước nhằm giám sát bộ nhớ thiết bị của bạn đồng thời tự động giải phóng dung lượng khi được yêu cầu bằng cách xóa các tệp không mong muốn. Hãy đảm bảo rằng bạn vẫn đang bật tính năng này nhé!

Bước 1: Mở "Settings" và chọn "System".

Bước 2: Chọn "Storage" sau đó tìm đến "Storage Sense" và bật nó lên hoặc bấm vào "Run Storage Sense Now" ở dưới cùng của "Storage Sense" để bật chế độ.

Xóa các tập tin tạm thời

Khi sử dụng máy tính trong thời gian dài, thiết bị có thể bị xáo trộn bởi hàng tá file tệp bao gồm: hình ảnh, tệp internet tạm thời, tải xuống,... Nếu để trong thời gian dài sẽ làm nặng bộ nhớ và khiến máy của bạn trở nên chậm chạp. Hãy xóa bớt chúng đi để máy "nhẹ thở" bạn nhé!

Bước 1: Nhấn vào Start trên thanh Taskbar chọn "Setting" chọn "Systems".

Bước 2: Chọn "Storage" chọn "Temporary Files".

Bước 3: Bạn hãy chọn những tệp bạn không cần tới nữa và click "Remove files".

Tắt thông báo

Laptop của bạn thường xuyên xuất hiện những thông báo gây phiền phức trong quá trình sử dụng. May mắn là Windows 11 có hỗ trợ bạn tắt thông báo để tối ưu hóa cho thiết bị. Hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn "Start" trên thanh Taskbar và click ứng dụng "Settings" chọn "System".

Bước 2: Sau đó chọn "Notifications" và tìm các ứng dụng muốn tắt thông báo.

Tắt Game mode

Nhằm giúp bạn cải thiện hiệu suất khi chơi game, Windows 11 đã trang bị chế độ Game Mode. Nhưng nó chỉ tiện lợi nếu bạn là một "game thủ" có nhu cầu chơi game cao. Còn nếu chỉ dùng laptop cho học tập, làm việc thì bạn nên tắt hoàn toàn chế độ này.

Khi tắt chế độ Game Mode sẽ làm dừng DVR và các dịch vụ khác liên quan đến Xbox ở chế độ nền giúp máy tính của bạn trở nên trơn tru và hoạt động nhanh chóng.

Không cài đặt phần mềm chống virus của bên thứ ba

Người dùng thường có xu hướng cài đặt các phần mềm chống virus của bên thứ ba nhằm bảo vệ máy tính của mình. Nhưng quan điểm này hoàn toàn sai lầm vì Microsoft đã nâng cấp bảo mật và Windows Security tích hợp sẵn đủ khả năng để bảo vệ thiết bị của bạn. Vì vậy hãy xóa hoặc ngưng việc cài đặt các phần mềm này.

Nâng cấp RAM/SSD

Bạn hãy tăng RAM/SSD cho máy tính để có thể hoạt động mạnh và trơn tru hơn. Nếu đủ điều kiện, bạn nên cân nhắc nâng cấp lên ổ cứng SSD nếu thiết bị của bạn đang sử dụng ổ cứng HDD vì tốc độ đọc/ghi của SSD gấp 5 lần HDD giúp chạy mượt mà các chương trình thậm chí khởi động cũng sẽ nhanh hơn.